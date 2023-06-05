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В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 05.06.2023
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02:08 05.06.2023 (обновлено: 07:46 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ssha-1876139722.html
В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном
В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 05.06.2023
В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном
Истребитель ВВС США F-16 задействовали для перехвата в небе над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation, что вызвало звуковой удар в районе американской... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T02:08
2023-06-05T07:46
вашингтон (штат)
сша
министерство обороны сша
в мире
джордж вашингтон
norad
f-16
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Истребитель ВВС США F-16 задействовали для перехвата в небе над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation, что вызвало звуковой удар в районе американской столицы, об этом говорится в заявлении Североамериканского командования ПВО (NORAD).Ранее сообщалось, что власти США подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство американской столицы и впоследствии разбился в штате Вирджиния.&quot;В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния&quot;, - говорится в заявлении NORAD.В сложившихся обстоятельствах пилоту истребителя разрешили лететь со сверхзвуковой скоростью. Это, в свою очередь, спровоцировало звуковой удар, на который обратили внимание многие жители окрестных районов.Самолет перехватили примерно в 15.20 (22.20 мск). Впоследствии воздушное судно разбилось возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона, уточнили в командовании. NORAD пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета. Как сообщил позднее телеканал ABC News со ссылкой на полицию штата, выживших в результате крушения нет. Всего на борту находились четыре человека.
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вашингтон (штат), сша, министерство обороны сша, в мире, джордж вашингтон, norad, f-16
Вашингтон (штат), США, Министерство обороны США, В мире, Джордж Вашингтон, NORAD, F-16
В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном

NORAD подтвердило привлечение истребителя F-16 к перехвату Cessna Citation над Вашингтоном

© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. SwaffordАмериканский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель F-16 в небе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford
Американский истребитель F-16 в небе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Истребитель ВВС США F-16 задействовали для перехвата в небе над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation, что вызвало звуковой удар в районе американской столицы, об этом говорится в заявлении Североамериканского командования ПВО (NORAD).
Ранее сообщалось, что власти США подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство американской столицы и впоследствии разбился в штате Вирджиния.
«

"В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния", - говорится в заявлении NORAD.

В сложившихся обстоятельствах пилоту истребителя разрешили лететь со сверхзвуковой скоростью. Это, в свою очередь, спровоцировало звуковой удар, на который обратили внимание многие жители окрестных районов.
Самолет перехватили примерно в 15.20 (22.20 мск). Впоследствии воздушное судно разбилось возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона, уточнили в командовании. NORAD пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета.
Как сообщил позднее телеканал ABC News со ссылкой на полицию штата, выживших в результате крушения нет. Всего на борту находились четыре человека.
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Вашингтон (штат)СШАМинистерство обороны СШАВ миреДжордж ВашингтонNORADF-16
 
 
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