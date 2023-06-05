https://ria.ru/20230605/ssha-1876139722.html

В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном

В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном - РИА Новости, 05.06.2023

В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном

Истребитель ВВС США F-16 задействовали для перехвата в небе над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation, что вызвало звуковой удар в районе американской... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T02:08

2023-06-05T02:08

2023-06-05T07:46

вашингтон (штат)

сша

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f-16

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Истребитель ВВС США F-16 задействовали для перехвата в небе над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation, что вызвало звуковой удар в районе американской столицы, об этом говорится в заявлении Североамериканского командования ПВО (NORAD).Ранее сообщалось, что власти США подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство американской столицы и впоследствии разбился в штате Вирджиния."В координации с Федеральными управлением гражданской авиации 4 июня истребитель F-16 Североамериканского командования ПВО поднялся в воздух в ответ на не подававший сигналы самолет Cessna Citation V в небе над Вашингтоном и северной частью штата Вирджиния", - говорится в заявлении NORAD.В сложившихся обстоятельствах пилоту истребителя разрешили лететь со сверхзвуковой скоростью. Это, в свою очередь, спровоцировало звуковой удар, на который обратили внимание многие жители окрестных районов.Самолет перехватили примерно в 15.20 (22.20 мск). Впоследствии воздушное судно разбилось возле Национального заповедника Джорджа Вашингтона, уточнили в командовании. NORAD пыталось установить контакт с пилотом вплоть до момента крушения самолета. Как сообщил позднее телеканал ABC News со ссылкой на полицию штата, выживших в результате крушения нет. Всего на борту находились четыре человека.

https://ria.ru/20230203/ssha-1849403067.html

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