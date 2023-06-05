https://ria.ru/20230605/sputnik-1876182723.html

Работу спутника "Экспресс-АМ5" ограничили, чтобы избежать перегрева

Работу спутника "Экспресс-АМ5" ограничили, чтобы избежать перегрева - РИА Новости, 05.06.2023

Работу спутника "Экспресс-АМ5" ограничили, чтобы избежать перегрева

Работа телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМ5" ограничена из-за отказа контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования спутника, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:30

2023-06-05T11:30

2023-06-05T18:49

космос - риа наука

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Работа телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМ5" ограничена из-за отказа контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования спутника, сообщили в пресс-службе ФГУП "Космическая связь".Как сообщили в "Космической связи", 3 июня в 4:30 мск произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования спутника "Экспресс-АМ5", что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы космического аппарата."Во избежание перегрева спутника и сохранения его работоспособности ГП КС совместно с АО "ИСС имени М. Ф. Решетнева" разработали и осуществили ряд мероприятий по сохранению работоспособности КА. В соответствии с эксплуатационной документацией и рекомендациями главного конструктора АО "Решетнев" были отключены часть транспондеров. После этого спутник продолжил свою работу, но доступность его полезной нагрузки частично сократилась", — сообщили на предприятии.Отмечается, что большинство пользователей сохранили возможность получения услуг от этого аппарата. "Остальным клиентам предложено перейти на КА "Экспресс АМУ7" (145° в. д.) и "Экспресс АМУ3" (103° в. д.). Часть из них уже осуществила переход. Работа с оставшимися пользователями продолжается", — добавили в пресс-службе.Космический аппарат тяжелого класса "Экспресс-АМ5" выведен на орбиту 26 декабря 2013 года и введен в эксплуатацию 22 апреля 2014-го. Изготовлен ИСС имени Решетнева совместно с ФГУП "НИИР" и канадской компанией MDA по заказу ФГУП "Космическая связь".Спутник создан на базе платформы "Экспресс-2000" и оснащен 84 транспондерами (антеннами ретрансляции) C-, Ku-, Ka- и L- диапазонов. "Экспресс-АМ5" создан с учетом прогнозов развития отечественного рынка услуг спутниковой связи и телерадиовещания в соответствии с ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" и рассчитан на 15 лет работы."Экспресс-АМ5" предназначен также для решения задач подвижной президентской и правительственной связи, широкополосного доступа в интернет, предоставления пакета мультисервисных услуг (цифровое телерадиовещание, телефония, видео-конференц-связь, передача данных) и для создания сетей связи на основе технологии VSAT на территории Сибири и Дальнего Востока.Сейчас орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 телекоммуникационных спутников "Экспресс". Самые молодые из них на орбите "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", запущенные в декабре 2021-го, начали работать по целевому назначению в мае этого года.

https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html

https://ria.ru/20230502/kosmos-1869060567.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука