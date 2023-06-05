https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876330099.html
Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник
Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2023
Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник
Российские военные сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области, сообщил РИА РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:16
2023-06-05T22:16
2023-06-05T22:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
украина
вооруженные силы украины
су-25
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн — РИА Новости. Российские военные сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении 5 июня 2023 года. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки", — сказал собеседник агентства.По его словам, один из двух штурмовиков Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, сбили стрелки-зенитчики соединения группировки войск "Днепр". Второй самолет, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался.Как сообщил источник, штурмовик поразили при помощи ПЗРК "Верба". Его обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка, находящегося на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), украина, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Украина, Вооруженные силы Украины, Су-25
Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник
В Херсонской области сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн — РИА Новости. Российские военные сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении 5 июня 2023 года. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, один из двух штурмовиков Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, сбили стрелки-зенитчики соединения группировки войск "Днепр". Второй самолет, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался.
Как сообщил источник, штурмовик поразили при помощи ПЗРК "Верба". Его обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка, находящегося на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России
находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине