https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876330099.html

Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник

Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2023

Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ, сообщил источник

Российские военные сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области, сообщил РИА РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T22:16

2023-06-05T22:16

2023-06-05T22:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

украина

вооруженные силы украины

су-25

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 5 июн — РИА Новости. Российские военные сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении 5 июня 2023 года. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки", — сказал собеседник агентства.По его словам, один из двух штурмовиков Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, сбили стрелки-зенитчики соединения группировки войск "Днепр". Второй самолет, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался.Как сообщил источник, штурмовик поразили при помощи ПЗРК "Верба". Его обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка, находящегося на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (город)

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , днепр (город), украина, вооруженные силы украины, су-25