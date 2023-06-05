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Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 05.06.2023 (обновлено: 14:42 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876235485.html
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.06.2023
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении
Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток наступать на авдеевском направлении, противник был отброшен, боестолкновения продолжаются,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:30
2023-06-05T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток наступать на авдеевском направлении, противник был отброшен, боестолкновения продолжаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.&quot;Противник последние дни предпринимает контрнаступательные действия на авдеевском направлении. В районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции, в результате ожесточенных боем противник как минимум частично был отброшен, но боестолкновение еще продолжается, помогает артиллерия&quot;, - сказал Пушилин в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.Он добавил, что противник также пытался предпринимать действия в направлении населенного пункта Опытное, но на данном направлении был отброшен, понеся потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
авдеевка
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в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении

Пушилин заявил об отражении нескольких атак украинских войск на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток наступать на авдеевском направлении, противник был отброшен, боестолкновения продолжаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«

"Противник последние дни предпринимает контрнаступательные действия на авдеевском направлении. В районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции, в результате ожесточенных боем противник как минимум частично был отброшен, но боестолкновение еще продолжается, помогает артиллерия", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что противник также пытался предпринимать действия в направлении населенного пункта Опытное, но на данном направлении был отброшен, понеся потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинУкраинаАвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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