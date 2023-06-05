https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876235485.html
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.06.2023
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении
Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток наступать на авдеевском направлении, противник был отброшен, боестолкновения продолжаются,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:30
2023-06-05T14:30
2023-06-05T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
денис пушилин
украина
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в последние дни предприняли несколько попыток наступать на авдеевском направлении, противник был отброшен, боестолкновения продолжаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник последние дни предпринимает контрнаступательные действия на авдеевском направлении. В районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции, в результате ожесточенных боем противник как минимум частично был отброшен, но боестолкновение еще продолжается, помогает артиллерия", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что противник также пытался предпринимать действия в направлении населенного пункта Опытное, но на данном направлении был отброшен, понеся потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, денис пушилин, украина, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Украина, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
Пушилин заявил об отражении атак ВСУ на Авдеевском направлении
Пушилин заявил об отражении нескольких атак украинских войск на Авдеевском направлении