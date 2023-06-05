https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876215577.html

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных - РИА Новости, 05.06.2023

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных

На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:18

2023-06-05T13:18

2023-06-05T13:22

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

германия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада боеприпасов, спецназ "Амхат" вел активные боевые действия в Марьинке, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.Отмечается также, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово в ДНР."Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230605/su-27-1876213455.html

https://ria.ru/20230605/ukraina-1876212898.html

россия

донецкая народная республика

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, германия