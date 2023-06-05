https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876215577.html
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных
На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:18
2023-06-05T13:18
2023-06-05T13:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
германия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада боеприпасов, спецназ "Амхат" вел активные боевые действия в Марьинке, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.Отмечается также, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово в ДНР."Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230605/su-27-1876213455.html
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876212898.html
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РИА Новости
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россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Германия
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных и немецкую самоходку