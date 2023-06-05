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ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 05.06.2023 (обновлено: 13:22 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876215577.html
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных
На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:18
2023-06-05T13:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
германия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада боеприпасов, спецназ "Амхат" вел активные боевые действия в Марьинке, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.Отмечается также, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово в ДНР."Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230605/su-27-1876213455.html
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876212898.html
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донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Германия
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 425 военных и немецкую самоходку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Работа танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. На донецком направлении российские войска уничтожили до 425 украинских военнослужащих, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, две гаубицы и два склада боеприпасов, спецназ "Амхат" вел активные боевые действия в Марьинке, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики", - заявили в военном ведомстве.
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Отмечается также, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайское и Курахово в ДНР.
"Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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ВСУ, пытаясь наступать на Южно-Донецком направлении, потеряли до 300 бойцов
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГермания
 
 
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