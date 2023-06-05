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Российские артиллерия и авиация обратили в бегство три бригады ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 05.06.2023 (обновлено: 08:19 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876144124.html
Российские артиллерия и авиация обратили в бегство три бригады ВСУ
Российские артиллерия и авиация обратили в бегство три бригады ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Российские артиллерия и авиация обратили в бегство три бригады ВСУ
Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении заставили личный состав подразделений трех бригад ВСУ рассеяться по лесу, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T05:04
2023-06-05T08:19
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении заставили личный состав подразделений трех бригад ВСУ рассеяться по лесу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук."На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, 5-й бригады национальной гвардии Украины. В результате нанесения огня артиллерией и ударов авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве", - сказал он.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация группировки ракетно-бомбовыми ударами уничтожила опорные пункты, а также места сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населенных пунктов.При контрбатарейной борьбе, добавил Савчук, была вскрыта позиция гаубицы M777 противника. Цель уничтожили с помощью дрона-камикадзе "Ланцет".
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876140759.html
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские артиллерия и авиация обратили в бегство три бригады ВСУ

Российские военные обратили в бегство на Краснолиманском направлении три бригады ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении заставили личный состав подразделений трех бригад ВСУ рассеяться по лесу, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук.
"На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, 5-й бригады национальной гвардии Украины. В результате нанесения огня артиллерией и ударов авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве", - сказал он.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация группировки ракетно-бомбовыми ударами уничтожила опорные пункты, а также места сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск вблизи восьми населенных пунктов.
При контрбатарейной борьбе, добавил Савчук, была вскрыта позиция гаубицы M777 противника. Цель уничтожили с помощью дрона-камикадзе "Ланцет".
Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ
02:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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