https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876141809.html
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ
Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T03:18
2023-06-05T03:18
2023-06-05T03:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС России с позывным "Шмель"."В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО… И вот этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен", - сказал он.
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876141686.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ
Офицер ВС России с позывным "Шмель": "золотой генофонд" ВСУ почти уничтожили в начале СВО
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС России с позывным "Шмель".
"В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО… И вот этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен", - сказал он.
Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев"