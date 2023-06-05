Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 05.06.2023 (обновлено: 03:48 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876141809.html
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ
Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T03:18
2023-06-05T03:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_205:338:3071:1950_1920x0_80_0_0_3d0b7d6a992772a6228e0a548591aa3b.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС России с позывным "Шмель"."В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО… И вот этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен", - сказал он.
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876141686.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_459:89:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa0bdd17e94ddf2c64098f4c45068a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ

Офицер ВС России с позывным "Шмель": "золотой генофонд" ВСУ почти уничтожили в начале СВО

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС России с позывным "Шмель".
"В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО… И вот этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен", - сказал он.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Российский офицер сообщил, что Киев гонит на передовую "теробороновцев"
03:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала