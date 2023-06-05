https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876141809.html

Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ

Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

Офицер ВС России заявил о ликвидации большей части "золотого генофонда" ВСУ

Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T03:18

2023-06-05T03:18

2023-06-05T03:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Наиболее опытная и подготовленная часть вооруженных сил Украины уничтожена в самом начале специальной военной операции, заявил РИА Новости офицер Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС России с позывным "Шмель"."В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО… И вот этот, можно так сказать, "золотой генофонд" армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен", - сказал он.

https://ria.ru/20230605/ukraina-1876141686.html

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2023

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф