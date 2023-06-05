https://ria.ru/20230605/sobaka-1876295959.html
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу в подростка из-за собаки
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу в подростка из-за собаки - РИА Новости, 05.06.2023
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу в подростка из-за собаки
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу из пневматического оружия в 16-летнего подростка, который якобы беспокоил его собаку, сообщили в следственном... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:55
2023-06-05T18:55
2023-06-05T18:56
происшествия
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животные
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу из пневматического оружия в 16-летнего подростка, который якобы беспокоил его собаку, сообщили в следственном управлении СКР по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью 16-летнего подростка (пункты "а,в" части 2 статьи 115 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 8 марта 45-летний житель станицы Казанская был дома в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина услышал лай своей собаки, вышел во двор и увидел двух несовершеннолетних. Посчитав, что "присутствие подростков стало поводом для беспокойного поведения собаки", обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в одного из них. Подросток был госпитализирован в медучреждение, ему была оказана необходимая помощь, потерпевший получил легкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20230601/napadenie-1875468640.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, животные, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Животные, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу в подростка из-за собаки
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу в 16-летнего подростка из-за собаки
КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости.
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу из пневматического оружия в 16-летнего подростка, который якобы беспокоил его собаку, сообщили в следственном управлении СКР по региону
.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью 16-летнего подростка (пункты "а,в" части 2 статьи 115 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером 8 марта 45-летний житель станицы Казанская был дома в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина услышал лай своей собаки, вышел во двор и увидел двух несовершеннолетних. Посчитав, что "присутствие подростков стало поводом для беспокойного поведения собаки", обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в одного из них. Подросток был госпитализирован в медучреждение, ему была оказана необходимая помощь, потерпевший получил легкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в суд.
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