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Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ - РИА Новости, 05.06.2023
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18:25 05.06.2023 (обновлено: 18:26 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876291027.html
Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ
Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении жителей нескольких регионов России алкоголем в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:25
2023-06-05T18:26
массовое отравление сидром в россии
происшествия
ульяновская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ижевск
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении жителей нескольких регионов России алкоголем в Главное следственное управление СК РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства. На данный момент известно о 16 смертельных случаях отравления в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Ижевска, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Отмечается, что по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Следствие проинформировало, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", несколько человек скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя. Сообщается, что "с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз". "Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования", - говорится в сообщении. Кроме того, глава ведомства поручил Главному следственному управлению изучить уголовное дело об отравлении алкоголем в Удмуртии.Минздрав Удмуртии ранее сообщал, что у двух пациентов, попавших в больницу после употребления суррогатного сидра в Ижевске, подозревают отравление метанолом. Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело, минпром призвал прекратить продажу сидра в регионе, а полицейские изъяли более 100 литров сидра в двух магазинах Ижевска.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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массовое отравление сидром в россии, происшествия, ульяновская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ижевск, россия
Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Ульяновская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ижевск, Россия
Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ

Председатель СК Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении жителей нескольких регионов России алкоголем в Главное следственное управление СК РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства.
На данный момент известно о 16 смертельных случаях отравления в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Ижевска, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
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Отмечается, что по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Следствие проинформировало, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", несколько человек скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя. Сообщается, что "с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз".
"Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования", - говорится в сообщении. Кроме того, глава ведомства поручил Главному следственному управлению изучить уголовное дело об отравлении алкоголем в Удмуртии.
Минздрав Удмуртии ранее сообщал, что у двух пациентов, попавших в больницу после употребления суррогатного сидра в Ижевске, подозревают отравление метанолом. Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело, минпром призвал прекратить продажу сидра в регионе, а полицейские изъяли более 100 литров сидра в двух магазинах Ижевска.
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Массовое отравление сидром в РоссииПроисшествияУльяновская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ИжевскРоссия
 
 
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