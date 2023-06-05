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В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023
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17:46 05.06.2023 (обновлено: 21:47 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876283897.html
В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр"
В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023
В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр"
В России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр", сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:46
2023-06-05T21:47
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
происшествия
массовое отравление сидром в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновская область
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр", сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании.&quot;Движение продукции ООО &quot;Анди&quot; (производитель сидра. — Прим. ред.) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны&quot;, — заявили в ведомстве.Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также об аналогичных инцидентах сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Кроме того, сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html
россия
ульяновская область
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россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), происшествия, массовое отравление сидром в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), анна попова
Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ульяновская область, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Анна Попова
В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр"

Росалкогольрегулирование полностью заблокировало в России поставки продукции "Мистер Сидр"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер Сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившем спиртосодержащий напиток Мистер Сидр - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер Сидр". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр", сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании.
«

"Движение продукции ООО "Анди" (производитель сидра. — Прим. ред.) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны", — заявили в ведомстве.

Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также об аналогичных инцидентах сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Кроме того, сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"
Вчера, 16:19
 
РоссияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)ПроисшествияМассовое отравление сидром в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Анна Попова
 
 
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