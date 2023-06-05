https://ria.ru/20230605/sidr-1876283897.html

В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр"

В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023

В России полностью заблокировали поставки продукции "Мистер Сидр"

В России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр", сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:46

2023-06-05T17:46

2023-06-05T21:47

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

происшествия

массовое отравление сидром в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ульяновская область

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр", сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании."Движение продукции ООО "Анди" (производитель сидра. — Прим. ред.) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны", — заявили в ведомстве.Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также об аналогичных инцидентах сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Кроме того, сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html

россия

ульяновская область

самарская область

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), происшествия, массовое отравление сидром в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), анна попова