https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html

Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр"

Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023

Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр", следует из документа,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:18

2023-06-05T16:18

2023-06-05T16:58

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

ульяновская область

димитровград

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр", следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора <...> проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции "Пивная продукция — "Мистер Сидр", изготовленной ООО "АНДИ", — указано в нем.Попова дала указание сразу же сообщать в Роспотребнадзор о найденном напитке.По последним данным, в Ульяновской области умерли 16 человек, отравившись сидром. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске. По информации ульяновского Роспотребнадзора, они употребляли напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.В Димитровграде прекратили продажу напитка "Мистер Сидр", при этом изъяли 193 кега объемом по 30 литров каждый. Сотрудники полиции установили, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь передали только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество.Глава Димитровграда Андрей Большаков сообщил, что симптомы отравления у некоторых пострадавших наступили только через сутки после употребления сидра, поэтому власти рекомендовали всем выпивавшим этот напиток обратиться к медикам.Правительство Самарской области призвало жителей не приобретать и не употреблять напиток "Мистер Сидр", а при обнаружении его в продаже — незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону: 8 (846) 278-22-22.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

ульяновская область

димитровград

самарская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, димитровград, самарская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)