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Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023
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16:18 05.06.2023 (обновлено: 16:58 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html
Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр"
Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023
Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр", следует из документа,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:18
2023-06-05T16:58
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
ульяновская область
димитровград
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр", следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.&quot;Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора &lt;...&gt; проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции &quot;Пивная продукция — &quot;Мистер Сидр&quot;, изготовленной ООО &quot;АНДИ&quot;, — указано в нем.Попова дала указание сразу же сообщать в Роспотребнадзор о найденном напитке.По последним данным, в Ульяновской области умерли 16 человек, отравившись сидром. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске. По информации ульяновского Роспотребнадзора, они употребляли напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.В Димитровграде прекратили продажу напитка "Мистер Сидр", при этом изъяли 193 кега объемом по 30 литров каждый. Сотрудники полиции установили, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь передали только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество.Глава Димитровграда Андрей Большаков сообщил, что симптомы отравления у некоторых пострадавших наступили только через сутки после употребления сидра, поэтому власти рекомендовали всем выпивавшим этот напиток обратиться к медикам.Правительство Самарской области призвало жителей не приобретать и не употреблять напиток "Мистер Сидр", а при обнаружении его в продаже — незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону: 8 (846) 278-22-22.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262900.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
ульяновская область
димитровград
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, димитровград, самарская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России, Ульяновская область, Димитровград, Самарская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Попова потребовала изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр"

Попова потребовала выявить и изъять из продажи в России всю продукцию "Мистер Сидр"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию "Мистер Сидр", следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора <...> проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции "Пивная продукция — "Мистер Сидр", изготовленной ООО "АНДИ", — указано в нем.

Попова дала указание сразу же сообщать в Роспотребнадзор о найденном напитке.
По последним данным, в Ульяновской области умерли 16 человек, отравившись сидром. Еще две женщины погибли в Новокуйбышевске. По информации ульяновского Роспотребнадзора, они употребляли напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
В Димитровграде прекратили продажу напитка "Мистер Сидр", при этом изъяли 193 кега объемом по 30 литров каждый. Сотрудники полиции установили, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь передали только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Самаре остановили фуру, которая ехала на склад за "Мистером Сидром"
Вчера, 16:19
Глава Димитровграда Андрей Большаков сообщил, что симптомы отравления у некоторых пострадавших наступили только через сутки после употребления сидра, поэтому власти рекомендовали всем выпивавшим этот напиток обратиться к медикам.
Правительство Самарской области призвало жителей не приобретать и не употреблять напиток "Мистер Сидр", а при обнаружении его в продаже — незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону: 8 (846) 278-22-22.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
Вчера, 12:17
 
Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в РоссииУльяновская областьДимитровградСамарская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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