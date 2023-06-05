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В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром - РИА Новости, 05.06.2023
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13:52 05.06.2023 (обновлено: 14:22 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876227432.html
В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром
В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром - РИА Новости, 05.06.2023
В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром
Еще один отравившийся сидром в Ульяновской области скончался, общее число погибших увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:52
2023-06-05T14:22
происшествия
ульяновская область
алкоголь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один отравившийся сидром в Ульяновской области скончался, общее число погибших увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека, из них восемь умерли. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области."По нашим сведениям, девять", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какое число людей умерло от отравления суррогатным сидром.В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
https://ria.ru/20230605/biznes-1876213674.html
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происшествия, ульяновская область, алкоголь, следственный комитет россии (ск рф), россия, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Ульяновская область, Алкоголь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Массовое отравление сидром в России
В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром

СК: число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до девяти человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один отравившийся сидром в Ульяновской области скончался, общее число погибших увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека, из них восемь умерли. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.
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"По нашим сведениям, девять", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какое число людей умерло от отравления суррогатным сидром.
В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
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ПроисшествияУльяновская областьАлкогольСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМассовое отравление сидром в России
 
 
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