https://ria.ru/20230605/sidr-1876227432.html

В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром

В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром - РИА Новости, 05.06.2023

В Ульяновской области умер еще один человек, отравившийся сидром

Еще один отравившийся сидром в Ульяновской области скончался, общее число погибших увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:52

2023-06-05T13:52

2023-06-05T14:22

происшествия

ульяновская область

алкоголь

следственный комитет россии (ск рф)

россия

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один отравившийся сидром в Ульяновской области скончался, общее число погибших увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека, из них восемь умерли. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области."По нашим сведениям, девять", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какое число людей умерло от отравления суррогатным сидром.В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

https://ria.ru/20230605/biznes-1876213674.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ульяновская область, алкоголь, следственный комитет россии (ск рф), россия, массовое отравление сидром в россии