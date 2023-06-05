https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html

Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр"

Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023

Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр"

Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области призывает не употреблять алкоголь "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:04

2023-06-05T11:04

2023-06-05T14:22

происшествия

ульяновская область

самарская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области призывает не употреблять алкоголь "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области. В связи с поступлением информации о случаях отравления сидром в Ульяновской области Роспотребнадзор незамедлительно принял меры реагирования - начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции. "По предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер Сидр", изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах "Территория пива" на территории Ульяновской области. Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876169735.html

ульяновская область

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ульяновская область, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии