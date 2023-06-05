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Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023
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11:04 05.06.2023 (обновлено: 14:22 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html
Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр"
Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр" - РИА Новости, 05.06.2023
Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр"
Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области призывает не употреблять алкоголь "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:04
2023-06-05T14:22
происшествия
ульяновская область
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области призывает не употреблять алкоголь "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области. В связи с поступлением информации о случаях отравления сидром в Ульяновской области Роспотребнадзор незамедлительно принял меры реагирования - начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции. "По предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер Сидр", изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах "Территория пива" на территории Ульяновской области. Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования", - говорится в сообщении.
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ульяновская область
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происшествия, ульяновская область, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Ульяновская область, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России
Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр"

Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер Сидр" после случаев отравления

© iStock.com / etorres69Сидр
Сидр - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© iStock.com / etorres69
Сидр. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор после отравлений в Ульяновской области призывает не употреблять алкоголь "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области.
В связи с поступлением информации о случаях отравления сидром в Ульяновской области Роспотребнадзор незамедлительно принял меры реагирования - начато расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию из оборота и приостановке реализации продукции.
"По предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер Сидр", изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах "Территория пива" на территории Ульяновской области. Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияУльяновская областьСамарская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в России
 
 
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