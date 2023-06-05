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Жителей Димитровграда призвали не покупать сидр после гибели шести человек
Жителей Димитровграда призвали не покупать сидр после гибели шести человек - РИА Новости, 05.06.2023
Жителей Димитровграда призвали не покупать сидр после гибели шести человек
Власти города Димитровграда Ульяновской области призвали местных жителей отказаться от покупки алкоголя, включая яблочный сидр, после гибели шести человек от... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:56
2023-06-05T09:56
2023-06-05T17:52
происшествия
димитровград
ульяновская область
самарская область
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Власти города Димитровграда Ульяновской области призвали местных жителей отказаться от покупки алкоголя, включая яблочный сидр, после гибели шести человек от отравления, сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте". "Срочное предупреждение: не покупайте нигде в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь – яблочный сидр. А если уже купили, то ни в коем случае не употребляйте! В городе зафиксированы случаи тяжелых отравлений. Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Будьте осторожны", - говорится в сообщении. Ранее следствие сообщило, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.
https://ria.ru/20230526/alkogol-1874308355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, димитровград, ульяновская область, самарская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Димитровград, Ульяновская область, Самарская область, Массовое отравление сидром в России
Жителей Димитровграда призвали не покупать сидр после гибели шести человек
Жителей ульяновского Димитровграда призвали не покупать сидр после гибели шести человек