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На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
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17:00 05.06.2023 (обновлено: 17:55 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html
На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ
На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ
Комитет Рады по вопросам организации власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:00
2023-06-05T17:55
украина
харьковская область
валерий залужный
верховная рада украины
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комитет Рады по вопросам организации власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина, в Залужное — в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил депутат Верховной рады Виталий Безгин в Facebook*. &quot;Дерусификация названий населенных пунктов на Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное&quot;, — написал он в Facebook*.Теперь этот законопроект должен одобрить парламент. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, харьковская область, валерий залужный, верховная рада украины, сергей лавров, россия
Украина, Харьковская область, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Сергей Лавров, Россия
На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ

На Украине решили переименовать село Ватутино в честь главкома ВСУ Залужного

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады
Здание Верховной рады - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комитет Рады по вопросам организации власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина, в Залужное — в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил депутат Верховной рады Виталий Безгин в Facebook*.
«

"Дерусификация названий населенных пунктов на Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", — написал он в Facebook*.

Теперь этот законопроект должен одобрить парламент.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаХарьковская областьВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровРоссия
 
 
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