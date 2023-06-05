https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html

На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ

На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

На Украине захотели переименовать село в честь главкома ВСУ

Комитет Рады по вопросам организации власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:00

2023-06-05T17:00

2023-06-05T17:55

украина

харьковская область

валерий залужный

верховная рада украины

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комитет Рады по вопросам организации власти поддержал законопроект, предлагающий переименовать село Ватутино в Харьковской области, названное в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина, в Залужное — в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил депутат Верховной рады Виталий Безгин в Facebook*. "Дерусификация названий населенных пунктов на Украине продолжается! Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное", — написал он в Facebook*.Теперь этот законопроект должен одобрить парламент. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. В последнее время власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230312/senator-1857326576.html

украина

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, харьковская область, валерий залужный, верховная рада украины, сергей лавров, россия