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В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки
В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки - РИА Новости, 05.06.2023
В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки
Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:52
2023-06-05T13:52
2023-06-05T14:07
россия
турция
украина
сергей вершинин
оон
россельхозбанк
swift
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы их не видим", - сказал Вершинин журналистам, отвечая на вопрос, есть ли перспективы для продления зерновой сделки."Но мы продолжаем, естественно, консультации с ооновскими представителями по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года", - добавил он.По словам дипломата, существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230605/inspektsiya-1876230309.html
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россия, турция, украина, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift, владимир путин
Россия, Турция, Украина, Сергей Вершинин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Владимир Путин
В МИД России не увидели перспектив для продления зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки