https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876314398.html

ЕС ввел санкции против девяти россиян

ЕС ввел санкции против девяти россиян - РИА Новости, 05.06.2023

ЕС ввел санкции против девяти россиян

Евросоюз в понедельник ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за "нарушения прав человека", следует из опубликованного Советом ЕС заявления. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:12

2023-06-05T20:12

2023-06-05T20:35

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Евросоюз в понедельник ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за "нарушения прав человека", следует из опубликованного Советом ЕС заявления.Списки попавших под санкции опубликованы в официальном журнале Евросоюза, санкции вступили в силу."Сегодня Совет Евросоюза ввел ограничительные меры против девяти физлиц в рамках глобального санкционного режима за нарушение прав человека", - говорится в заявлении.В списках, в частности, оказались замминистра юстиции РФ Олег Свириденко и судья Московского городского суда Сергей Подопригоров. В документе говорится, что санкции стали следствием приговора Владимиру Кара-Мурзе* за госизмену и распространение фейков про российскую армию.Персональные санкции включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в страны Евросоюза. Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866879040.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, аризона, украина, владимир кара-мурза, олег свириденко, московский городской суд, нато