Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против девяти россиян - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 05.06.2023 (обновлено: 20:35 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876314398.html
ЕС ввел санкции против девяти россиян
ЕС ввел санкции против девяти россиян - РИА Новости, 05.06.2023
ЕС ввел санкции против девяти россиян
Евросоюз в понедельник ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за "нарушения прав человека", следует из опубликованного Советом ЕС заявления. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:12
2023-06-05T20:35
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
в мире
россия
аризона
украина
владимир кара-мурза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Евросоюз в понедельник ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за "нарушения прав человека", следует из опубликованного Советом ЕС заявления.Списки попавших под санкции опубликованы в официальном журнале Евросоюза, санкции вступили в силу."Сегодня Совет Евросоюза ввел ограничительные меры против девяти физлиц в рамках глобального санкционного режима за нарушение прав человека", - говорится в заявлении.В списках, в частности, оказались замминистра юстиции РФ Олег Свириденко и судья Московского городского суда Сергей Подопригоров. В документе говорится, что санкции стали следствием приговора Владимиру Кара-Мурзе* за госизмену и распространение фейков про российскую армию.Персональные санкции включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в страны Евросоюза. Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866879040.html
россия
аризона
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, аризона, украина, владимир кара-мурза, олег свириденко, московский городской суд, нато
Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Россия, Аризона, Украина, Владимир Кара-Мурза, Олег Свириденко, Московский городской суд, НАТО
ЕС ввел санкции против девяти россиян

ЕС ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за нарушение прав человека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Евросоюз в понедельник ввел санкции против девяти россиян в рамках режима за "нарушения прав человека", следует из опубликованного Советом ЕС заявления.
Списки попавших под санкции опубликованы в официальном журнале Евросоюза, санкции вступили в силу.
«
"Сегодня Совет Евросоюза ввел ограничительные меры против девяти физлиц в рамках глобального санкционного режима за нарушение прав человека", - говорится в заявлении.
В списках, в частности, оказались замминистра юстиции РФ Олег Свириденко и судья Московского городского суда Сергей Подопригоров. В документе говорится, что санкции стали следствием приговора Владимиру Кара-Мурзе* за госизмену и распространение фейков про российскую армию.
Персональные санкции включают заморозку активов на территории ЕС и запрет на поездки в страны Евросоюза.
Флаг Литвы на автомобиле посла - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Литва запретила въезд 15 россиянам из-за дела Кара-Мурзы*
30 мая, 14:38
Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*
21 апреля, 13:11
 
ЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияАризонаУкраинаВладимир Кара-МурзаОлег СвириденкоМосковский городской судНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала