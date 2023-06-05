https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876274325.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 05.06.2023

США расширили санкции против России

Соединенные Штаты расширили санкции против России, говорится в заявлении американского Минфина. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:11

2023-06-05T17:11

2023-06-05T19:20

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты расширили санкции против России, говорится в заявлении американского Минфина.Как уточняется, в списки попали семь физических лиц и одно юридическое. Ограничения коснулись россиян Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Помимо этого, рестрикции ввели против предприятия по производству керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге.Как пояснило американское ведомство, основанием для санкций в отношении этих лиц стало якобы "злонамеренное влияние из-за их роли в российской кампании по дестабилизации обстановки в Молдавии". Им также приписывают связи с российской разведкой."Санкции, введенные сегодня, проливают свет на продолжающиеся скрытые усилия РФ по дестабилизации демократических стран. Операции влияния России эксплуатируют интересы граждан этих стран, чтобы дестабилизировать законно избранные правительства в интересах Москвы", — заявил заместитель главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.По его словам, Соединенные Штаты наряду с Евросоюзом "остаются привержены применению мер против лиц, которые замешаны в такой деятельности в ущерб интересам правительства Молдавии".Попадание физических и юридических лиц в списки Минфина означает блокировку имеющихся у них активов в США, запрет на ведение бизнеса с ними для американцев, а также ограничения на въезд в страну.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1870925627.html

https://ria.ru/20230531/otnosheniya-1875413922.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии