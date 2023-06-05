https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью

Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью - РИА Новости, 05.06.2023

Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций, обещанный нам европейскими "партнерами" почти месяц назад, куда-то затерялся. Мы уже приготовились сложить его в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:00

аналитика

санкции в отношении россии

в мире

евросоюз

северный поток

россия

европа

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839087952_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_fddef14ad401ea39aba16748583b97da.jpg

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций, обещанный нам европейскими "партнерами" почти месяц назад, куда-то затерялся. Мы уже приготовились сложить его в "пакет с пакетами", но пока что вместо согласованных мер воздействия — сплошные споры, обсуждения, сомнения и страхи.Европа мнется и колеблется, потому что этими санкциями она уже сделала себе очень больно, а теперь надо делать еще больнее. Все происходящее живо напоминает рассказ Стивена Кинга, в котором хирург-наркоторговец попадает на необитаемый остров и там, чтобы не умереть с голода, начинает сам себе ампутировать конечности. Спасает его от боли гигантский запас героина.У Европы вместо героина — только оглушающая, сводящая с ума пропаганда насчет "помощи Украине", но в качестве болеутоляющего она работает не очень. Отсюда сомнения и колебания. От европейской экономики и так мало что осталось, а тут надо еще отрезать."А работают ли санкции вообще?" — задается смелым вопросом издание Al Jazeera. Хорошим ответом на это служит двузначный номер санкционного пакета. Если надо, стиснув зубы, придумывать одиннадцатый пакет, это значит, дорогие европейцы, что ваши предыдущие десять пакетов тупо не сработали.Вернее, сработали не так, как предполагалось. За прошедший год ВВП на душу населения в России увеличился на 22,3 процента. Страна вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Рекордно уменьшилась бедность, рекордно выросло строительство жилья. По таким показателям, как инфляция и закредитованность, Россия сегодня находится среди самых успешных экономик мира.В это же время Германия — признанный паровоз ЕС — погрузилась в рецессию, теперь уже официальную. Просто удивительно: в свое время этот паровоз сумел спасти от дефолта Испанию, Грецию и Португалию разом — вот что делали живительные российские углеводороды. Однако антироссийских санкций, усиленных американским подрывом "Северного потока", Германия не выдержала. Теперь рецессия неизбежно накроет и другие вагоны европейского поезда.Во многих европейских странах, вводивших санкции против России, инфляция и рост цен оказались выше, чем у нас. И это не просто сухие цифры. За ними — недоедание, болезни, массовые смерти. Журнал The Economist подсчитал, что этой зимой от холода в своих домах умерли 68 тысяч европейцев — гораздо больше, чем от ковида в прошлом году. Это в массе своей пожилые люди, пенсионеры, которым банально не хватило денег на то, чтобы включить батареи.Культовый французский писатель Мишель Уэльбек в свежем интервью удивляется: "У меня была русская любовница, так она мне рассказывала, что даже в 90-е отопление в России никогда не отключали". Да, Мишель, у нас все было непросто, но наши старики хотя бы не умирали от холода.В утешение европейцам британская Би-би-си быстренько сляпала "документальный" сериал про Россию 90-х. Там, понятно, сплошная чернуха, очереди и пустые полки. Зато европейцам утешение — смотрите, как плохо живут русские. Они же не в курсе, что мы сегодня живем совсем не так.Поневоле хочется спросить: это против кого санкции были? Точно против России? Вы там ничего не перепутали?Особая опасность одиннадцатого пакета санкций для европейцев заключается в том, что они хотят "наказать" третьи страны, через которые Россия продолжила свое торговое взаимодействие со всем миром. Но среди этих стран такие экономические гиганты, как Индия, Китай, Бразилия. Как их вообще "наказывать"? Прекратить с ними торговлю? Ну они пожмут плечами, пойдут дальше. Европа, как та унтер-офицерская вдова, опять сама себя высечет.Еще одна опасность в том, что, пытаясь отгородить незападные страны от России, Европа в результате загоняет в гетто себя. Дружественные России государства наслаждаются экономическим ростом — недаром объединение БРИКС обогнало в прошлом году "Большую семерку" по ВВП, а недружественные страдают в изоляции, тихо вымирая от холода, голода и деиндустриализации. Судьба евро как резервной валюты в таких обстоятельствах вызывает большие сомнения.За всем происходящим пристально следят китайские товарищи, понимая, что они следующие на очереди. Уязвимость огромной страны в большой продовольственной зависимости от своих заклятых партнеров — прежде всего от США. Что ж, в КНР уже второй год сумасшедшими темпами скупают продовольствие, запасаясь на случай практически неизбежного противостояния с Западом.Не секрет, что Россия не раз делилась с китайскими коллегами военными технологиями. Сегодня мы можем поделиться совершенно уникальной технологией выживания и развития в экономической войне с Западом. Она реально работает.Сто лет назад европейские страны точно так же пытались разорить и уничтожить молодую Советскую Республику. Разрывали дипотношения, убивали наших дипломатов, устраивали диверсии, поставляли оружие террористам, вводили эмбарго — почти такое же всеобъемлющее, как сегодня.Парадоксальным итогом "адских санкций" 1920-х стало то, что Европа погрузилась в Великую депрессию, а Советский Союз за считанные годы совершил неслыханный экономический скачок, превратившись в продвинутую, технологически передовую индустриальную державу, сумевшую победить в мировой войне. Можем повторить?

https://ria.ru/20230506/evropa-1870068089.html

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

https://ria.ru/20230512/gaz-1871158500.html

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

https://ria.ru/20230601/neft-1875423794.html

россия

европа

германия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, северный поток, россия, европа, германия, брикс, сша, экономика, китай