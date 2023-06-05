https://ria.ru/20230605/rosatom-1876188243.html

"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае

"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.06.2023

"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае

Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС), построенная "Росатомом" в Ставропольском крае с использованием импортозамещающих компонентов, начала поставлять... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:44

2023-06-05T11:44

2023-06-05T11:55

экономика

ставропольский край

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС), построенная "Росатомом" в Ставропольском крае с использованием импортозамещающих компонентов, начала поставлять электроэнергию в энергосистему России, сообщила пресс-служба ветроэнергетического дивизиона атомной госкорпорации АО "НоваВинд". Станция имеет установленную мощность 160 МВт и состоит из 64 ветроэнергетических установок, отмечается в сообщении. "Кузьминская ветроэлектростанция – наш восьмой ветропарк на юге России и шестой – в Ставропольском крае. Несмотря на санкционное давление, мы не остановили строительство объекта. Первые 100 МВт уже поступили в единую энергосистему страны", - отметил генеральный директор "НоваВинд" Григорий Назаров, слова которого приведены в сообщении. "В сжатые сроки была восстановлена цепочка поставщиков, налажено замещение ушедших технологий российскими разработками и обеспечение производства необходимыми компонентами. Кузьминская ВЭС – наша первая ветроэлектростанция, укомплектованная на новой цепочке поставок с учетом укрепления технологического суверенитета ветроэнергетической отрасли", - отметил он. Ветроэнергетика - одно из основных неядерных направлений "Росатома". В контуре АО "НоваВинд" сосредоточено управление всеми компетенциями госкорпорации в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ВЭС. На сегодняшний день "Росатом" ввел в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

https://ria.ru/20230531/aes-1875384864.html

https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ставропольский край, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"