https://ria.ru/20230605/rosatom-1876188243.html
"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае
"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае - РИА Новости, 05.06.2023
"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае
Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС), построенная "Росатомом" в Ставропольском крае с использованием импортозамещающих компонентов, начала поставлять... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:44
2023-06-05T11:44
2023-06-05T11:55
экономика
ставропольский край
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС), построенная "Росатомом" в Ставропольском крае с использованием импортозамещающих компонентов, начала поставлять электроэнергию в энергосистему России, сообщила пресс-служба ветроэнергетического дивизиона атомной госкорпорации АО "НоваВинд". Станция имеет установленную мощность 160 МВт и состоит из 64 ветроэнергетических установок, отмечается в сообщении. "Кузьминская ветроэлектростанция – наш восьмой ветропарк на юге России и шестой – в Ставропольском крае. Несмотря на санкционное давление, мы не остановили строительство объекта. Первые 100 МВт уже поступили в единую энергосистему страны", - отметил генеральный директор "НоваВинд" Григорий Назаров, слова которого приведены в сообщении. "В сжатые сроки была восстановлена цепочка поставщиков, налажено замещение ушедших технологий российскими разработками и обеспечение производства необходимыми компонентами. Кузьминская ВЭС – наша первая ветроэлектростанция, укомплектованная на новой цепочке поставок с учетом укрепления технологического суверенитета ветроэнергетической отрасли", - отметил он. Ветроэнергетика - одно из основных неядерных направлений "Росатома". В контуре АО "НоваВинд" сосредоточено управление всеми компетенциями госкорпорации в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ВЭС. На сегодняшний день "Росатом" ввел в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.
https://ria.ru/20230531/aes-1875384864.html
https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ставропольский край, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Ставропольский край, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" запустил новую ВЭС в Ставропольском крае
"Росатом" запустил новую Кузьминскую ветроэлектростанцию в Ставропольском крае
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Кузьминская ветроэлектростанция (ВЭС), построенная "Росатомом" в Ставропольском крае с использованием импортозамещающих компонентов, начала поставлять электроэнергию в энергосистему России, сообщила пресс-служба
ветроэнергетического дивизиона атомной госкорпорации АО "НоваВинд".
Станция имеет установленную мощность 160 МВт и состоит из 64 ветроэнергетических установок, отмечается в сообщении.
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"Кузьминская ветроэлектростанция – наш восьмой ветропарк на юге России и шестой – в Ставропольском крае. Несмотря на санкционное давление, мы не остановили строительство объекта. Первые 100 МВт уже поступили в единую энергосистему страны", - отметил генеральный директор "НоваВинд" Григорий Назаров, слова которого приведены в сообщении.
"В сжатые сроки была восстановлена цепочка поставщиков, налажено замещение ушедших технологий российскими разработками и обеспечение производства необходимыми компонентами. Кузьминская ВЭС – наша первая ветроэлектростанция, укомплектованная на новой цепочке поставок с учетом укрепления технологического суверенитета ветроэнергетической отрасли", - отметил он.
Ветроэнергетика - одно из основных неядерных направлений "Росатома". В контуре АО "НоваВинд" сосредоточено управление всеми компетенциями госкорпорации в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ВЭС. На сегодняшний день "Росатом" ввел в эксплуатацию 880 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" планирует ввести в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.
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