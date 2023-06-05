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Комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с Китаем по поставкам газа - РИА Новости, 05.06.2023
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15:52 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/ratifikatsiya-1876257161.html
Комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с Китаем по поставкам газа
Комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с Китаем по поставкам газа - РИА Новости, 05.06.2023
Комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с Китаем по поставкам газа
Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту, сообщила... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:52
2023-06-05T15:52
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китай
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту, сообщила сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Рекомендовано к ратификации соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", - написала она в своем телеграм-канале. Это межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", КНР - Китайская национальная нефтегазовая компания. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер. Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
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совет федерации рф, экономика, китай, россия, наталья никонорова, сила сибири — 2, в мире
Совет Федерации РФ, Экономика, Китай, Россия, Наталья Никонорова, Сила Сибири — 2, В мире
Комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с Китаем по поставкам газа

Комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с КНР о сотрудничестве по поставкам газа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту, сообщила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
«
"Рекомендовано к ратификации соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", - написала она в своем телеграм-канале.
Это межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", КНР - Китайская национальная нефтегазовая компания.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер.
Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
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