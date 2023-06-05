https://ria.ru/20230605/raskol-1876146023.html

Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ

Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ - РИА Новости, 05.06.2023

Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ

Раскол на Украине произошел еще в 1990-х годах, и последние 30 лет страну духовно разъединяли, заявил РИА Новости войсковой священник отец Григорий, находящийся РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T06:08

2023-06-05T06:08

2023-06-05T06:08

религия

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Раскол на Украине произошел еще в 1990-х годах, и последние 30 лет страну духовно разъединяли, заявил РИА Новости войсковой священник отец Григорий, находящийся на авдеевском направлении в ДНР. "Понимаете, это началось не сегодня, а еще в 90-е годы. В начале 90-х произошел раскол. И конечно, чтобы расколоть страну, надо в первую очередь духовно разъединить людей, что и делалось на протяжении этих 30 лет. Оно и делается, и дальше идет", - сказал он. "Бог есть любовь, еще апостолы об этом говорили. Господь сказал: "Мир вам". Вот там, где нет мира, там появляется язычество, там появляются расколы. Там, где церковь начинает дробиться, отходит от христианства, от веры, которая нам была дана когда-то, <…> там появляются не только униатство и греко-католицизм, там появляется и язычество. То есть все, что против Христа - тут же вылезает наружу", - добавил он.

https://ria.ru/20230604/khram-1876090787.html

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украина, донецкая народная республика