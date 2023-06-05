https://ria.ru/20230605/raskol-1876146023.html
Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ
Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ - РИА Новости, 05.06.2023
Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ
Раскол на Украине произошел еще в 1990-х годах, и последние 30 лет страну духовно разъединяли, заявил РИА Новости войсковой священник отец Григорий, находящийся РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T06:08
2023-06-05T06:08
2023-06-05T06:08
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Раскол на Украине произошел еще в 1990-х годах, и последние 30 лет страну духовно разъединяли, заявил РИА Новости войсковой священник отец Григорий, находящийся на авдеевском направлении в ДНР. "Понимаете, это началось не сегодня, а еще в 90-е годы. В начале 90-х произошел раскол. И конечно, чтобы расколоть страну, надо в первую очередь духовно разъединить людей, что и делалось на протяжении этих 30 лет. Оно и делается, и дальше идет", - сказал он. "Бог есть любовь, еще апостолы об этом говорили. Господь сказал: "Мир вам". Вот там, где нет мира, там появляется язычество, там появляются расколы. Там, где церковь начинает дробиться, отходит от христианства, от веры, которая нам была дана когда-то, <…> там появляются не только униатство и греко-католицизм, там появляется и язычество. То есть все, что против Христа - тут же вылезает наружу", - добавил он.
https://ria.ru/20230604/khram-1876090787.html
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украина, донецкая народная республика
Религия, Украина, Донецкая Народная Республика
Раскол на Украине произошел еще в 90-х годах, считает священник РПЦ
Войсковой священник РПЦ отец Григорий: раскол на Украине произошел еще в 90-х годах
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Раскол на Украине произошел еще в 1990-х годах, и последние 30 лет страну духовно разъединяли, заявил РИА Новости войсковой священник отец Григорий, находящийся на авдеевском направлении в ДНР.
"Понимаете, это началось не сегодня, а еще в 90-е годы. В начале 90-х произошел раскол. И конечно, чтобы расколоть страну, надо в первую очередь духовно разъединить людей, что и делалось на протяжении этих 30 лет. Оно и делается, и дальше идет", - сказал он.
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"Бог есть любовь, еще апостолы об этом говорили. Господь сказал: "Мир вам". Вот там, где нет мира, там появляется язычество, там появляются расколы. Там, где церковь начинает дробиться, отходит от христианства, от веры, которая нам была дана когда-то, <…> там появляются не только униатство и греко-католицизм, там появляется и язычество. То есть все, что против Христа - тут же вылезает наружу", - добавил он.