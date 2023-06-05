https://ria.ru/20230605/rammstein-1876281875.html
"Зеленые" в Баварии хотят оградить фанаток от группы Rammstein, пишут СМИ
"Зеленые" в Баварии хотят оградить фанаток от группы Rammstein, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2023
"Зеленые" в Баварии хотят оградить фанаток от группы Rammstein, пишут СМИ
После ряда обвинений против фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, партия "Зеленые" направила запрос властям Мюнхена с требованием запретить рок-группе проводить РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:39
2023-06-05T17:39
2023-06-05T18:01
шоубиз
мюнхен
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тилль линдеманн
rammstein
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. После ряда обвинений против фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, партия "Зеленые" направила запрос властям Мюнхена с требованием запретить рок-группе проводить в преддверии концерта в баварской столице конкурс на отбор девушек в первые ряды, пишет издание Münchner Abendzeitung. "В запросе под названием "Безопасные концерты для всех" в адрес отдела районной администрации направлена просьба проверить возможность запрета так называемого "Row Zero" ("Нулевой ряд" - прим. ред.)", - пишет издание, в чьем распоряжении оказался уже одобренный на городском совете Мюнхена документ. "Row Zero" обозначает отбор определенных молодых женщин для пребывания на концерте прямо перед сценой. Начиная со среды, Rammstein дадут четыре концерта в мюнхенском Олимпийском стадионе, который принадлежит городу. Ранее в Instagram* группы было опубликовано официальное обращение, в котором участники команды подчеркнули, что им важно комфортное и безопасное времяпровождение фанатов "перед сценой и за ней". Группа осудила любые "посягательства" и призвала фанатов не устраивать травлю против девушек, выдвинувших против Линдеманна обвинения. Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. По словам девушки, он также предлагал заняться с ней сексом. После данного инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung и выдвинули серьезные обвинения против фронтмена. Женщины обвиняют команду рок-группы в рекрутировании красивых фанаток на пре- и афтерпати.
https://ria.ru/20220408/rammstein-1782588072.html
https://ria.ru/20230605/lindemann-1876172196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мюнхен, бавария, вильнюс, тилль линдеманн, rammstein
Шоубиз, Мюнхен, Бавария, Вильнюс, Тилль Линдеманн, Rammstein
"Зеленые" в Баварии хотят оградить фанаток от группы Rammstein, пишут СМИ
"Зеленые" потребовали запретить Rammstein конкурс на отбор девушек в первые ряды
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости.
После ряда обвинений против фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, партия "Зеленые" направила запрос властям Мюнхена с требованием запретить рок-группе проводить в преддверии концерта в баварской столице конкурс на отбор девушек в первые ряды, пишет издание Münchner Abendzeitung
.
"В запросе под названием "Безопасные концерты для всех" в адрес отдела районной администрации направлена просьба проверить возможность запрета так называемого "Row Zero" ("Нулевой ряд" - прим. ред.)", - пишет издание, в чьем распоряжении оказался уже одобренный на городском совете Мюнхена документ.
Линдеманн перевоплотился в фаната пластики в новом клипе Rammstein
"Row Zero" обозначает отбор определенных молодых женщин для пребывания на концерте прямо перед сценой. Начиная со среды, Rammstein дадут четыре концерта в мюнхенском Олимпийском стадионе, который принадлежит городу.
Ранее в Instagram* группы было опубликовано официальное обращение, в котором участники команды подчеркнули, что им важно комфортное и безопасное времяпровождение фанатов "перед сценой и за ней". Группа осудила любые "посягательства" и призвала фанатов не устраивать травлю против девушек, выдвинувших против Линдеманна обвинения.
Ранее девушка по имени Шелби Линн обвинила Тилля Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе
. По словам девушки, он также предлагал заняться с ней сексом. После данного инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung и выдвинули серьезные обвинения против фронтмена. Женщины обвиняют команду рок-группы в рекрутировании красивых фанаток на пре- и афтерпати.
СМИ: группа Rammstein находится на грани распада