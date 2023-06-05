https://ria.ru/20230605/pvr-1876166859.html
Гладков поручил обследовать здоровье обитателей ПВР
Гладков поручил обследовать здоровье обитателей ПВР - РИА Новости, 05.06.2023
Гладков поручил обследовать здоровье обитателей ПВР
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил перенаправить медиков, которые ездят по сельской местности на "Поездах здоровья", на работу по проверке РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:57
2023-06-05T09:57
2023-06-05T09:57
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
шебекино
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875731132_0:201:3100:1945_1920x0_80_0_0_82b0e38f59dfa90995002767032615be.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил перенаправить медиков, которые ездят по сельской местности на "Поездах здоровья", на работу по проверке здоровья размещенных в пунктах временного размещения в Белгороде жителей Шебекинского городского округа. "Предложение сейчас – посмотреть, если есть возможность, то срочно снять с маршрутов утвержденных "Поезда здоровья", вернуть их в Белгород, по пунктам временного размещения отработать. Быстро посмотреть на проблемы, которые есть со здоровьем у наших беженцев. Я думаю, что это будет правильно, потому что в противном случае мы, не понимая проблем со здоровьем у людей… создадим проблему в больницах города Белгорода", - сказал Гладков на оперативном совещании в понедельник. Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. В рамках проекта по отдаленным населенным пунктам передвигаются медицинские мобильные комплексы со специалистами, они проводят обследование местных жителей и оказывают им медицинскую помощь. Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.
https://ria.ru/20230604/plennye-1876097598.html
белгород
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875731132_258:469:2363:2048_1920x0_80_0_0_26052586a35dbaf6baaf42709d3943e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, шебекино, общество
Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область, Шебекино, Общество
Гладков поручил обследовать здоровье обитателей ПВР
Гладков поручил провести обследование здоровья обитателей пунктов временного размещения
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил перенаправить медиков, которые ездят по сельской местности на "Поездах здоровья", на работу по проверке здоровья размещенных в пунктах временного размещения в Белгороде жителей Шебекинского городского округа.
"Предложение сейчас – посмотреть, если есть возможность, то срочно снять с маршрутов утвержденных "Поезда здоровья", вернуть их в Белгород, по пунктам временного размещения отработать. Быстро посмотреть на проблемы, которые есть со здоровьем у наших беженцев. Я думаю, что это будет правильно, потому что в противном случае мы, не понимая проблем со здоровьем у людей… создадим проблему в больницах города Белгорода", - сказал Гладков на оперативном совещании в понедельник.
Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. В рамках проекта по отдаленным населенным пунктам передвигаются медицинские мобильные комплексы со специалистами, они проводят обследование местных жителей и оказывают им медицинскую помощь.
Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди массово покидают город Шебекино
и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила ДРГ