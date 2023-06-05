https://ria.ru/20230605/pvr-1876166859.html

Гладков поручил обследовать здоровье обитателей ПВР

Гладков поручил обследовать здоровье обитателей ПВР - РИА Новости, 05.06.2023

Гладков поручил обследовать здоровье обитателей ПВР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил перенаправить медиков, которые ездят по сельской местности на "Поездах здоровья", на работу по проверке РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:57

2023-06-05T09:57

2023-06-05T09:57

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

шебекино

общество

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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил перенаправить медиков, которые ездят по сельской местности на "Поездах здоровья", на работу по проверке здоровья размещенных в пунктах временного размещения в Белгороде жителей Шебекинского городского округа. "Предложение сейчас – посмотреть, если есть возможность, то срочно снять с маршрутов утвержденных "Поезда здоровья", вернуть их в Белгород, по пунктам временного размещения отработать. Быстро посмотреть на проблемы, которые есть со здоровьем у наших беженцев. Я думаю, что это будет правильно, потому что в противном случае мы, не понимая проблем со здоровьем у людей… создадим проблему в больницах города Белгорода", - сказал Гладков на оперативном совещании в понедельник. Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. В рамках проекта по отдаленным населенным пунктам передвигаются медицинские мобильные комплексы со специалистами, они проводят обследование местных жителей и оказывают им медицинскую помощь. Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.

https://ria.ru/20230604/plennye-1876097598.html

белгород

белгородская область

шебекино

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Влада Копылова

вячеслав гладков, белгород, белгородская область, шебекино, общество