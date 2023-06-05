https://ria.ru/20230605/pvo-1876251812.html

В Белгороде сработала система ПВО

В Белгороде сработала система ПВО - РИА Новости, 05.06.2023

В Белгороде сработала система ПВО

Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:30

2023-06-05T15:30

2023-06-05T16:09

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой", — уточнил губернатор.По предварительным данным, никто не пострадал.Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде в 15:02 прогремели два взрыва, после чего у многих машин сработала сигнализация.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876182914.html

белгород

белгородская область

украина

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Кирилл Волков

белгород, вячеслав гладков, белгородская область, украина, вооруженные силы украины