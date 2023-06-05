https://ria.ru/20230605/pvo-1876251812.html
В Белгороде сработала система ПВО
В Белгороде сработала система ПВО - РИА Новости, 05.06.2023
В Белгороде сработала система ПВО
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:30
2023-06-05T15:30
2023-06-05T16:09
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876256165_0:0:3291:1852_1920x0_80_0_0_50b44b2b11687b6757a3a465e39e16a5.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой", — уточнил губернатор.По предварительным данным, никто не пострадал.Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде в 15:02 прогремели два взрыва, после чего у многих машин сработала сигнализация.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876182914.html
белгород
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781650761_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1076d7aa1274862c0ab03d328bc7ad84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вячеслав гладков, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде сработала система ПВО
Гладков сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
«
"Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой", — уточнил губернатор.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде в 15:02 прогремели два взрыва, после чего у многих машин сработала сигнализация.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины
. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом