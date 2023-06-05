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В Белгороде сработала система ПВО - РИА Новости, 05.06.2023
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15:30 05.06.2023 (обновлено: 16:09 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/pvo-1876251812.html
В Белгороде сработала система ПВО
В Белгороде сработала система ПВО - РИА Новости, 05.06.2023
В Белгороде сработала система ПВО
Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:30
2023-06-05T16:09
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой", — уточнил губернатор.По предварительным данным, никто не пострадал.Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде в 15:02 прогремели два взрыва, после чего у многих машин сработала сигнализация.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876182914.html
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белгородская область
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белгород, вячеслав гладков, белгородская область, украина, вооруженные силы украины
Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгороде сработала система ПВО

Гладков сообщил, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Осколками повреждено два автомобиля: скорой помощи и легковой", — уточнил губернатор.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Белгороде в 15:02 прогремели два взрыва, после чего у многих машин сработала сигнализация.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Особенно часты нападения ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
В прошлый четверг украинские войска устроили особенно сильную атаку на Белгородскую область. По городу Шебекино велся массированный огонь, повреждения получили десятки домов, административные здания и автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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БелгородВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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