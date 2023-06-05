https://ria.ru/20230605/puteshestvie-1876144951.html

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на путешествия

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на путешествия - РИА Новости, 05.06.2023

Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на путешествия

Более половины россиян собираются потратить на путешествия в 2023 году не больше 80 тысяч рублей на человека, при этом каждый пятый закладывает для поездок... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T05:30

2023-06-05T05:30

2023-06-05T05:31

туризм

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Более половины россиян собираются потратить на путешествия в 2023 году не больше 80 тысяч рублей на человека, при этом каждый пятый закладывает для поездок свыше 150 тысяч, говорится в исследовании разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие порядка 4 тысяч человек. "22% из всех опрошенных планируют потратить на путешествия в этом году на одного человека от 50 до 80 тысяч рублей. 20% ответили, что закладывают на поездку более 150 тысяч рублей. Немногим меньше - 17% участников опроса - ориентируются на 30-50 тысяч рублей. По 13% респондентов выбрали варианты от 10 тысяч до 30 тысяч рублей и от 80 тысяч до 120 тысяч рублей", - рассказали аналитики. Сервисы также выяснили, что четверть опрошенных (24%) планируют отправиться в путешествия с супругом, практически столько же (22%) - самостоятельно, немногим меньше (19%) - с супругом и детьми. И только 12% намерены поехать в поездки в компании друзей. Аналитики рассказали, что самыми щедрыми являются мужчины: порядка 27% представителей сильного пола ответили, что готовы отдать за путешествия свыше 150 тысяч рублей, и всего 17% опрошенных женщин хотели бы заложить такой бюджет в туры. Женщины оказались более экономными и 19% из них ответили, что намерены отдать за поездки 30-50 тысяч рублей, тогда как всего 13% мужчин планируют потратить такую сумму. По данным сервисов, больше всего заплатить за поездки готовы жители Москвы: 27,5% опрошенных намерены отдать свыше 150 тысяч рублей. На втором месте - жители Санкт-Петербурга (21,8%). В пятерку также входят жители Московской области (19,1%), Краснодарского края (18,2%) и Свердловской области (17,9%). При этом большинство (22,7%) молодых людей в возрасте 18-25 лет планируют потратить на туры 50-80 тысяч рублей, а за путевки дороже 150 тысяч рублей чаще всего намерены платить люди в возрасте 46-50 лет.

https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html

https://ria.ru/20230529/turizm-1874793024.html

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

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московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург