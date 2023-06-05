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Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 05.06.2023
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Культура
 
01:03 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/prokat-1876136840.html
Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 05.06.2023
Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:03
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второй строчке мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных", который собрал 57 миллионов. Третью строчку занял российский фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" со сборами в 54 миллиона. Следующим в рейтинге идет мультфильм Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!", собравший за выходные 41,1 миллион рублей. На пятом месте - первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 40 миллионов.
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снг, россия
Культура, СНГ, Россия
Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

"Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 77 миллионов рублей за выходные

© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube"Переводчик"
Переводчик
© Кинокомпания ВОЛЬГА/Youtube
"Переводчик". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных", который собрал 57 миллионов. Третью строчку занял российский фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" со сборами в 54 миллиона.
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Следующим в рейтинге идет мультфильм Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!", собравший за выходные 41,1 миллион рублей. На пятом месте - первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 40 миллионов.
 
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