https://ria.ru/20230605/prokat-1876136840.html

Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 05.06.2023

Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T01:03

2023-06-05T01:03

2023-06-05T01:03

культура

снг

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фильм "Переводчик" возглавил прокат в России и странах СНГ со сборами 77 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второй строчке мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных", который собрал 57 миллионов. Третью строчку занял российский фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" со сборами в 54 миллиона. Следующим в рейтинге идет мультфильм Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!", собравший за выходные 41,1 миллион рублей. На пятом месте - первый снятый на борту МКС художественный фильм "Вызов", собравший более 40 миллионов.

https://ria.ru/20230604/mironova-1875510976.html

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