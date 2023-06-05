https://ria.ru/20230605/primore-1876148522.html

Источник сообщил о задержании двух участников приморской ОПГ

Источник сообщил о задержании двух участников приморской ОПГ - РИА Новости, 05.06.2023

Источник сообщил о задержании двух участников приморской ОПГ

Двоих человек задержали и арестовали в Приморском крае по делу о вымогательстве имущества и участии в банде криминального авторитета Данияра Шанова, сообщил РИА РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:21

2023-06-05T07:21

2023-06-05T07:22

приморский край

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июня - РИА Новости. Двоих человек задержали и арестовали в Приморском крае по делу о вымогательстве имущества и участии в банде криминального авторитета Данияра Шанова, сообщил РИА Новости источник в приморских силовых структурах. В марте источник в силовых структурах рассказал агентству, что в отношении Шанова возбуждено уголовное дело о создании вооруженной группы. По информации собеседника, члены этой банды, "данияровцы", с 2003 года вымогали деньги у предпринимателей, грабили население, захватывали чужое имущество. Открыто нарушать закон бандитам долгое время помогали влиятельные покровители среди местных правоохранителей, добавил источник. В апреле участник банды был задержан и арестован по обвинению в вымогательстве, заявили тогда в СУСК по Приморскому краю. "Задержали в среду Е. Танкова по кличке "Танк" и А. Надырбека по кличке "Надыр" из банды Шанова", - сказал РИА Новости собеседник из силовых структур края. Он уточнил, что задержанным вменяется вымогательство денег и имущества на сумму более трех миллионов рублей у бизнесмена, а также участие в вооруженной банде. Оба находятся в СИЗО во Владивостоке. Число заключенных в этом изоляторе "данияровцев" достигло девяти, отметил источник.

https://ria.ru/20230602/dagestan-1875858815.html

приморский край

владивосток

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приморский край, владивосток, происшествия