https://ria.ru/20230605/primore-1876148522.html
Источник сообщил о задержании двух участников приморской ОПГ
Источник сообщил о задержании двух участников приморской ОПГ - РИА Новости, 05.06.2023
Источник сообщил о задержании двух участников приморской ОПГ
Двоих человек задержали и арестовали в Приморском крае по делу о вымогательстве имущества и участии в банде криминального авторитета Данияра Шанова, сообщил РИА РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:21
2023-06-05T07:21
2023-06-05T07:22
приморский край
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802050321_0:0:2330:1310_1920x0_80_0_0_c9bcf74c1a7d6495f2182a929ebb4580.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 июня - РИА Новости. Двоих человек задержали и арестовали в Приморском крае по делу о вымогательстве имущества и участии в банде криминального авторитета Данияра Шанова, сообщил РИА Новости источник в приморских силовых структурах. В марте источник в силовых структурах рассказал агентству, что в отношении Шанова возбуждено уголовное дело о создании вооруженной группы. По информации собеседника, члены этой банды, "данияровцы", с 2003 года вымогали деньги у предпринимателей, грабили население, захватывали чужое имущество. Открыто нарушать закон бандитам долгое время помогали влиятельные покровители среди местных правоохранителей, добавил источник. В апреле участник банды был задержан и арестован по обвинению в вымогательстве, заявили тогда в СУСК по Приморскому краю. "Задержали в среду Е. Танкова по кличке "Танк" и А. Надырбека по кличке "Надыр" из банды Шанова", - сказал РИА Новости собеседник из силовых структур края. Он уточнил, что задержанным вменяется вымогательство денег и имущества на сумму более трех миллионов рублей у бизнесмена, а также участие в вооруженной банде. Оба находятся в СИЗО во Владивостоке. Число заключенных в этом изоляторе "данияровцев" достигло девяти, отметил источник.
https://ria.ru/20230602/dagestan-1875858815.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802050321_0:0:2068:1550_1920x0_80_0_0_b40ea96566d93d54dd902e90ffa2798a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, владивосток, происшествия
Приморский край, Владивосток, Происшествия
Источник сообщил о задержании двух участников приморской ОПГ
В Приморье задержали двух участников ОПГ, 20 лет орудовавшей на юге региона
ВЛАДИВОСТОК, 5 июня - РИА Новости. Двоих человек задержали и арестовали в Приморском крае по делу о вымогательстве имущества и участии в банде криминального авторитета Данияра Шанова, сообщил РИА Новости источник в приморских силовых структурах.
В марте источник в силовых структурах рассказал агентству, что в отношении Шанова возбуждено уголовное дело о создании вооруженной группы. По информации собеседника, члены этой банды, "данияровцы", с 2003 года вымогали деньги у предпринимателей, грабили население, захватывали чужое имущество. Открыто нарушать закон бандитам долгое время помогали влиятельные покровители среди местных правоохранителей, добавил источник. В апреле участник банды был задержан и арестован по обвинению в вымогательстве, заявили тогда в СУСК по Приморскому краю.
"Задержали в среду Е. Танкова по кличке "Танк" и А. Надырбека по кличке "Надыр" из банды Шанова", - сказал РИА Новости собеседник из силовых структур края.
Он уточнил, что задержанным вменяется вымогательство денег и имущества на сумму более трех миллионов рублей у бизнесмена, а также участие в вооруженной банде. Оба находятся в СИЗО во Владивостоке
. Число заключенных в этом изоляторе "данияровцев" достигло девяти, отметил источник.
Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы села в Дагестане