https://ria.ru/20230605/prazdnik-1876239163.html

На "Ысыахе Туймаады" будут чествовать учителей и трудовые династии Якутска

На "Ысыахе Туймаады" будут чествовать учителей и трудовые династии Якутска - РИА Новости, 05.06.2023

На "Ысыахе Туймаады" будут чествовать учителей и трудовые династии Якутска

Почетными гостями на национальном празднике "Ысыах Туймаады" станут лучшие учителя и трудовые династии Якутска, банкет главы города запланирован на 700 персон,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:51

2023-06-05T14:51

2023-06-05T14:51

республика саха (якутия)

общество

якутск

россия

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ЯКУТСК, 5 июн - РИА Новости. Почетными гостями на национальном празднике "Ысыах Туймаады" станут лучшие учителя и трудовые династии Якутска, банкет главы города запланирован на 700 персон, сообщает оргкомитет по подготовке и проведению праздника. Ранее сообщалось о том, что самый масштабный традиционный праздник "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын Якутска в 2019 году собрал свыше 250 тысяч человек. Потом два года подряд из-за пандемии коронавируса праздник проходил в онлайн формате. В 2022 году ысыах в Якутске прошел в очном формате, в празднике лета приняли участие свыше 220 тысяч человек из регионов РФ и разных стран мира. По информации городских властей, в ходе подготовки к ысыаху ежегодно предусматриваются расходы на праздничное угощение почётных гостей праздничными блюдами национальной кухни. "Особое внимание в этом году будет уделено награжденным участникам специальной военной операции, демобилизованным и находящимся в отпуске. Также в честь Год педагога и наставника в России на прием будут приглашены лучшие учителя города Якутска. В Год труда, объявленный в Якутии, почетными гостями станут представители трудовых династий города. Всего, в течение двух дней, 24-25 июня, запланировано несколько приемов в урасе главы города Якутска, с общим количеством гостей около 700 человек", - рассказали организаторы. Как пояснили в администрации города, также на ысыахе за счет городского бюджета обеспечиваются горячим питанием сотрудники экстренных и коммунальных служб, комендантской группы, круглосуточно несущих дежурство, в том числе обеспечивающих безопасность и порядок, занятые в организации и представлениях участники культурной программы. "Национальный праздник "Ысыах Туймаады" в местности Ус Хатын более 25 лет становится центром притяжения для многочисленных гостей со всей республики и из других регионов страны, олицетворяя собой духовные традиции и гостеприимство народов Якутии", - добавили власти.

https://ria.ru/20220626/prazdnik-1798247795.html

https://ria.ru/20230509/yakutiya-1870613164.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, якутск, россия