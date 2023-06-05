Рейтинг@Mail.ru
СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/pravda-1876237352.html
СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву
СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву
В рядах вооруженных сил Украины до сих пор преобладает нацисткая символика, что может лишить Киев поддержки Запада, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:40
2023-06-05T14:40
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В рядах вооруженных сил Украины до сих пор преобладает нацисткая символика, что может лишить Киев поддержки Запада, пишет газета The New York Times."Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека", — говорится в материале.Несмотря на то, что официальные лица в правительстве президента Украины Владимира Зеленского отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своих формах символы нацистского режима или военных формирований той эпохи, а некоторые даже говорят, что эта символика демонстрирует суверенитет и гордость Украины, а не идеологию.&quot;В украинском контексте меня беспокоит то, что люди в Киеве, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признать и понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины&quot; — отметил исследователь международных ультраправых движений Майкл Колборн.Западные дипломаты, журналисты и правозащитные группы находятся в сложном положении, потому что если они будут открыто говорить про наличие нацистских образов в рядах ВСУ, то признают, что Россия была права, начав свою специальную военную операцию, но если они ничего не скажут, то эти опасные идеи могут распространиться.&quot;Украинцы должны осознавать, что эти образы подрывают поддержку страны&quot;, — указали в статье.17 мая президент России Владимир Путин заявлял, что российские бойцы и командиры сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.
https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876142565.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву

NYT: Украина может лишиться западной поддержки из-за нацисткой символики в рядах ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В рядах вооруженных сил Украины до сих пор преобладает нацисткая символика, что может лишить Киев поддержки Запада, пишет газета The New York Times.
"Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
В Киеве Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины
4 июня, 11:49
Несмотря на то, что официальные лица в правительстве президента Украины Владимира Зеленского отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своих формах символы нацистского режима или военных формирований той эпохи, а некоторые даже говорят, что эта символика демонстрирует суверенитет и гордость Украины, а не идеологию.
«

"В украинском контексте меня беспокоит то, что люди в Киеве, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признать и понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины" — отметил исследователь международных ультраправых движений Майкл Колборн.

Западные дипломаты, журналисты и правозащитные группы находятся в сложном положении, потому что если они будут открыто говорить про наличие нацистских образов в рядах ВСУ, то признают, что Россия была права, начав свою специальную военную операцию, но если они ничего не скажут, то эти опасные идеи могут распространиться.
«

"Украинцы должны осознавать, что эти образы подрывают поддержку страны", — указали в статье.

17 мая президент России Владимир Путин заявлял, что российские бойцы и командиры сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского
Вчера, 03:43
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала