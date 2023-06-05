https://ria.ru/20230605/pravda-1876237352.html

СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву

СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: неприятная для Запада правда о ВСУ может аукнуться Киеву

В рядах вооруженных сил Украины до сих пор преобладает нацисткая символика, что может лишить Киев поддержки Запада, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:40

2023-06-05T14:40

2023-06-05T14:40

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В рядах вооруженных сил Украины до сих пор преобладает нацисткая символика, что может лишить Киев поддержки Запада, пишет газета The New York Times."Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека", — говорится в материале.Несмотря на то, что официальные лица в правительстве президента Украины Владимира Зеленского отрицают поддержку какой-либо нацистской идеологии, многие солдаты ВСУ носят на своих формах символы нацистского режима или военных формирований той эпохи, а некоторые даже говорят, что эта символика демонстрирует суверенитет и гордость Украины, а не идеологию."В украинском контексте меня беспокоит то, что люди в Киеве, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признать и понять, как эти символы воспринимаются за пределами Украины" — отметил исследователь международных ультраправых движений Майкл Колборн.Западные дипломаты, журналисты и правозащитные группы находятся в сложном положении, потому что если они будут открыто говорить про наличие нацистских образов в рядах ВСУ, то признают, что Россия была права, начав свою специальную военную операцию, но если они ничего не скажут, то эти опасные идеи могут распространиться."Украинцы должны осознавать, что эти образы подрывают поддержку страны", — указали в статье.17 мая президент России Владимир Путин заявлял, что российские бойцы и командиры сражаются в ходе специальной военной операции с прямыми последователями нацизма.

https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html

https://ria.ru/20230605/nato-1876142565.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины