Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске загорелось здание ГИБДД - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 05.06.2023 (обновлено: 07:58 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/pozhar-1876150451.html
В Красноярске загорелось здание ГИБДД
В Красноярске загорелось здание ГИБДД - РИА Новости, 05.06.2023
В Красноярске загорелось здание ГИБДД
В здании МРЭО ГИБДД в Красноярске произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского управления госавтоинспекции. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:54
2023-06-05T07:58
красноярск
гибдд мвд рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42295b64fa3bacdce2cc25f60e3f6ecf.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. В здании МРЭО ГИБДД в Красноярске произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского управления госавтоинспекции. "Произошло возгорание по адресу улица Маерчака53 "г". Это МРЭО ГИБДД номер один", - сказал собеседник агентства. В ведомстве не уточнили причины возгорания и площадь, отметив, что бланки и другие документы не затронуты. В данный момент работа с посетителями перенесена в другие отделения.
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876115266.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_615a2753742b783edf245749675ecaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, гибдд мвд рф, происшествия
Красноярск, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Красноярске загорелось здание ГИБДД

В Красноярске загорелось здание МРЭО ГИБДД

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. В здании МРЭО ГИБДД в Красноярске произошел пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе красноярского управления госавтоинспекции.
«
"Произошло возгорание по адресу улица Маерчака53 "г". Это МРЭО ГИБДД номер один", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве не уточнили причины возгорания и площадь, отметив, что бланки и другие документы не затронуты.
В данный момент работа с посетителями перенесена в другие отделения.
Пожарные и эвакуированный медперсонал во время тушения пожара в здании Центральной клинической больницы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар
Вчера, 19:53
 
КрасноярскГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала