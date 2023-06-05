https://ria.ru/20230605/postradavshaya-1876333446.html
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 05.06.2023
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:11
2023-06-05T23:11
2023-06-05T23:11
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Кальмиусской, 121 ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее в понедельник в представительстве ДНР в СЦКК сообщали об обстреле украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876106507.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадала мирная жительница
В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Макеевки пострадала мирная жительница