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В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 05.06.2023 (обновлено: 19:43 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/pomosch-1876294125.html
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США - РИА Новости, 05.06.2023
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США
Многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:40
2023-06-05T19:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
сша
украина
россия
сергей лавров
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль."Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу", — сказал он на молодежном саммите НАТО.Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), конфликт на Украине выявил уязвимость ВПК США. Эксперты указали на неспособность оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений. Специалисты изучили данные по перечню отправляемых Киеву вооружений и пришли к выводу, что запасы противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger, 155-миллиметровых гаубиц и снарядов к ним, а также противоартиллерийских радаров уже оцениваются как низкие, а запасы РЗСО HIMARS, 105-миллиметровых орудий и БТР М113 — как средние.На прошлой неделе Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву объемом 300 миллионов долларов. Соединенные Штаты предоставят Украине боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, ВСУ получат дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.В американском военном ведомстве уточнили, что совокупный объем помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 37,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
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министерство обороны сша, сша, украина, россия, сергей лавров, пентагон, нато, в мире, джо байден, джон кирби, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО, В мире, Джо Байден, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Киев
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США

Замглавы Пентагона Каль признал, что военная помощь Украине ухудшила положение в ВПК США

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.
«
"Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу", — сказал он на молодежном саммите НАТО.
Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), конфликт на Украине выявил уязвимость ВПК США. Эксперты указали на неспособность оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений.
Специалисты изучили данные по перечню отправляемых Киеву вооружений и пришли к выводу, что запасы противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger, 155-миллиметровых гаубиц и снарядов к ним, а также противоартиллерийских радаров уже оцениваются как низкие, а запасы РЗСО HIMARS, 105-миллиметровых орудий и БТР М113 — как средние.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Хроника пикирующего поражения: НАТО зашла в тупик с военной помощью Киеву
26 мая, 08:00
На прошлой неделе Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву объемом 300 миллионов долларов. Соединенные Штаты предоставят Украине боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, ВСУ получат дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.
В американском военном ведомстве уточнили, что совокупный объем помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 37,6 миллиарда долларов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В США отреагировали на слова Макрона о пересмотре помощи ВСУ
31 мая, 22:44
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны СШАСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровПентагонНАТОВ миреДжо БайденДжон КирбиВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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