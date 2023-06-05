https://ria.ru/20230605/pomosch-1876294125.html
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США - РИА Новости, 05.06.2023
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США
Многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:40
2023-06-05T18:40
2023-06-05T19:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
сша
украина
россия
сергей лавров
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль."Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу", — сказал он на молодежном саммите НАТО.Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), конфликт на Украине выявил уязвимость ВПК США. Эксперты указали на неспособность оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений. Специалисты изучили данные по перечню отправляемых Киеву вооружений и пришли к выводу, что запасы противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger, 155-миллиметровых гаубиц и снарядов к ним, а также противоартиллерийских радаров уже оцениваются как низкие, а запасы РЗСО HIMARS, 105-миллиметровых орудий и БТР М113 — как средние.На прошлой неделе Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву объемом 300 миллионов долларов. Соединенные Штаты предоставят Украине боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, ВСУ получат дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.В американском военном ведомстве уточнили, что совокупный объем помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 37,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
https://ria.ru/20230531/makron-1875428307.html
сша
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, сша, украина, россия, сергей лавров, пентагон, нато, в мире, джо байден, джон кирби, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО, В мире, Джо Байден, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Киев
В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США
Замглавы Пентагона Каль признал, что военная помощь Украине ухудшила положение в ВПК США