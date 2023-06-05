https://ria.ru/20230605/pomosch-1876294125.html

В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США

В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США - РИА Новости, 05.06.2023

В Пентагоне признали, что помощь Украине ухудшила положение в ВПК США

Многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:40

2023-06-05T18:40

2023-06-05T19:43

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Многомиллиардная военная помощь Украине ухудшила положение в военно-промышленном комплексе США, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль."Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу", — сказал он на молодежном саммите НАТО.Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), конфликт на Украине выявил уязвимость ВПК США. Эксперты указали на неспособность оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений. Специалисты изучили данные по перечню отправляемых Киеву вооружений и пришли к выводу, что запасы противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger, 155-миллиметровых гаубиц и снарядов к ним, а также противоартиллерийских радаров уже оцениваются как низкие, а запасы РЗСО HIMARS, 105-миллиметровых орудий и БТР М113 — как средние.На прошлой неделе Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву объемом 300 миллионов долларов. Соединенные Штаты предоставят Украине боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.Как отметил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, ВСУ получат дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, а также средства противотанковой борьбы.В американском военном ведомстве уточнили, что совокупный объем помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США составил 38,3 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 37,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

https://ria.ru/20230531/makron-1875428307.html

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