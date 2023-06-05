https://ria.ru/20230605/politseyskiy-1876145871.html

Немецкий полицейский попал под следствие за слова об Украине и Сталинграде

Немецкий полицейский попал под следствие за слова об Украине и Сталинграде - РИА Новости, 05.06.2023

Немецкий полицейский попал под следствие за слова об Украине и Сталинграде

Сотрудник берлинской полиции оказался под следствием из-за комментариев в соцсетях про экоактивистов, беженцев и поддержку Украины Германией, пишет газета Die... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T06:08

2023-06-05T06:08

2023-06-05T06:08

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Сотрудник берлинской полиции оказался под следствием из-за комментариев в соцсетях про экоактивистов, беженцев и поддержку Украины Германией, пишет газета Die Welt.Как отмечает издание, в середине мая следователи занялись проверкой комментариев, оставленных стражем порядка в соцсетях. В случае, если их содержание будет признано противозаконным, в отношении полицейского могут завести уголовное дело по статье о разжигании ненависти.По данным газеты Tagesspiegel, в 2022 году полицейский оставил в соцсетях комментарий о радикальных экоактивистах из группы "Последнее поколение", заявив, что их нужно "собрать и отвезти в лес под Сталинградом". Другие комментарии были направлены против беженцев, кроме того, полицейский критиковал поддержку Украины со стороны ФРГ, а также политику страны в вопросе предоставления убежища.В берлинской полиции отметили, что в зависимости от результатов расследования изучают возможные меры в отношении своего сотрудника.Как уточняет Die Welt, мужчина является не "классическим" полицейским, а сотрудником так называемой "охранной полиции" (Objektschutz), которая защищает правительственные здания, посольства и синагоги. Кроме того, в последнее время он также занимал должность клерка в Общем кадровом совете полиции, который представляет интересы 18 тысяч полицейских и служащих.Экогруппировка Letzte Generation ("Последнее поколение") известна различными акциями, в последние годы их действия становятся все более радикальными. Из-за действий активистов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, они также совершали акты вандализма в отношении картин в нескольких музеях. Они регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.

https://ria.ru/20230603/sholts-1875903105.html

https://ria.ru/20230511/frg-1870920673.html

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в мире, украина, германия, берлин (город)