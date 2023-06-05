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Синоптик предупредил москвичей о дождях в понедельник - РИА Новости, 05.06.2023
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08:21 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/pogoda-1876152467.html
Синоптик предупредил москвичей о дождях в понедельник
Синоптик предупредил москвичей о дождях в понедельник - РИА Новости, 05.06.2023
Синоптик предупредил москвичей о дождях в понедельник
Облачная погода с прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:21
2023-06-05T08:21
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в понедельник погоду в столичном регионе будет формировать малоактивный атмосферный фронт. "Погода облачная с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19 градусов", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230603/temperatura-1875942623.html
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погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик предупредил москвичей о дождях в понедельник

В Москве в понедельник ожидается облачная погода, дождь и до плюс 18 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина под зонтом во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, небольшие дожди и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в понедельник погоду в столичном регионе будет формировать малоактивный атмосферный фронт.
"Погода облачная с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19 градусов", - сказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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