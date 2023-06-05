https://ria.ru/20230605/poezd-1876278425.html

Поезд Победы впервые приедет на Ямал

Поезд Победы впервые приедет на Ямал - РИА Новости, 05.06.2023

Поезд Победы впервые приедет на Ямал

Передвижная выставка-музей "Поезд Победы" – первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе, — впервые прибудет на Ямал, сообщает... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:23

2023-06-05T17:23

2023-06-05T17:23

ямало-ненецкий автономный округ

лабытнанги

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 5 июн – РИА Новости. Передвижная выставка-музей "Поезд Победы" – первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе, — впервые прибудет на Ямал, сообщает пресс-служба главы региона."Седьмого июня "Поезд Победы" впервые приедет на Ямал – в Лабытнанги. Город станет одним из самых северных населенных пунктов нашей страны на карте железных дорог, где остановится уникальный состав", - говорится в сообщении.Выставка-музей разместится на железнодорожном вокзале. Жители и гости города смогут бесплатно увидеть уникальную выставку с 7 по 9 июня."Вся история Великой Отечественной войны написана подвигами советских людей, в том числе наших земляков. Лабытнанги проводил на фронт 104 бойца. К сожалению, каждый второй не вернулся домой. Среди нас встречают "Поезд Победы" труженики тыла, узники фашистских концлагерей, блокадники, которые так или иначе столкнулись с тяготами и ужасами Великой Отечественной войны. В 2023 году выставка-музей "Поезд Победы" посетит 15 регионов, гордимся, что в год 155-летнего юбилея Лабытнанги нам выпала честь стать участниками этого большого проекта", - приводятся в сообщении слова главы Лабытнанги Марины Тресковой."Поезд Победы" – интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах."В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников. Скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых. Экспозиция призвана напомнить о преступлениях, совершаемых нацистами, и продемонстрировать, какое зло способен принести человечеству нацизм", - уточняют власти.Помогать посетителям поезда будут волонтеры Победы. Также для гостей площадки запланированы различные активности. В сквере Привокзальный развернется солдатский привал, можно будет посмотреть театрализованный мини-спектакль, сделать фото на память и принять участие в мастер-классах, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230123/poezd-1846817249.html

https://ria.ru/20230531/salekhard-1875351171.html

лабытнанги

ямал

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лабытнанги, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)