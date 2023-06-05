https://ria.ru/20230605/podderzhka-1876312263.html
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома - РИА Новости, 05.06.2023
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома
Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим населенные пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:51
2023-06-05T19:51
2023-06-05T21:09
россия
белгородская область
вячеслав гладков
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875731132_0:201:3100:1945_1920x0_80_0_0_82b0e38f59dfa90995002767032615be.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим населенные пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России в пятницу. Сегодня-завтра мы уже увидим решение этого вопроса. Поддержка есть", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях.Кроме того, сообщил он, федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.
https://ria.ru/20230602/postradavshie-1875833472.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875731132_258:469:2363:2048_1920x0_80_0_0_26052586a35dbaf6baaf42709d3943e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, вячеслав гладков, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома
Гладков: белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома, предоставят кредитные каникулы