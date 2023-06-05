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Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома - РИА Новости, 05.06.2023
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19:51 05.06.2023 (обновлено: 21:09 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/podderzhka-1876312263.html
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома - РИА Новости, 05.06.2023
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома
Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим населенные пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:51
2023-06-05T21:09
россия
белгородская область
вячеслав гладков
центральный банк рф (цб рф)
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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим населенные пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России в пятницу. Сегодня-завтра мы уже увидим решение этого вопроса. Поддержка есть&quot;, - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях.Кроме того, сообщил он, федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.
https://ria.ru/20230602/postradavshie-1875833472.html
россия
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Гладков рассказал о мерах поддержки белгородцев, вынужденно покинувших дома

Гладков: белгородцам, вынужденно покинувшим свои дома, предоставят кредитные каникулы

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПункт временного размещения на территории стадиона "Белгород-Арена"
Пункт временного размещения на территории стадиона Белгород-Арена - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Пункт временного размещения на территории стадиона "Белгород-Арена". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим населенные пункты из-за обстрелов, будут предоставлены кредитные каникулы, ЦБ РФ окажет поддержку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России в пятницу. Сегодня-завтра мы уже увидим решение этого вопроса. Поддержка есть", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях.

Кроме того, сообщил он, федеральный центр выделит дополнительные средства на пункты временного размещения.
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2 июня, 16:55
 
РоссияБелгородская областьВячеслав ГладковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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