https://ria.ru/20230605/piloty-1876311890.html

Премьер Украины сообщил об отправке пилотов в Британию для обучения на F-16

Премьер Украины сообщил об отправке пилотов в Британию для обучения на F-16 - РИА Новости, 05.06.2023

Премьер Украины сообщил об отправке пилотов в Британию для обучения на F-16

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли создание "коалиции истребителей" - по словам Шмыгаля, первые... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:50

2023-06-05T19:50

2023-06-05T19:50

украина

нато

f-16

великобритания

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

джеймс клеверли

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли создание "коалиции истребителей" - по словам Шмыгаля, первые группы украинских пилотов начали обучение на истребителях F-16 в Соединенном Королевстве. Клеверли в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Как сообщал 24 мая глава офиса Зеленского Андрей Ермак, обучение украинских летчиков на истребителях F-16 начнется очень скоро - по его словам, речь идет о днях. "Сегодня мы начинаем говорить о поддержке Украины в будущем. Мы обсудили поддержку оружием, восстановление (стрнаны) и (ее) интеграцию в НАТО. Поблагодарил за непоколебимую поддержку, за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что на поле боя происходит переформатирование ВСУ по стандартам НАТО, а также призвал усилить санкции против России, в частности на экспорт товаров двойного назначения. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876198251.html

https://ria.ru/20230529/f-16-1874808506.html

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