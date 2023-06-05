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В Петербурге полицейские задержали группу воров - РИА Новости, 05.06.2023
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09:22 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/peterburg-1876159451.html
В Петербурге полицейские задержали группу воров
В Петербурге полицейские задержали группу воров - РИА Новости, 05.06.2023
В Петербурге полицейские задержали группу воров
Полиция задержала группу воров, которые похищали личные вещи у подвыпивших пассажиров такси, а также брендовую одежду из магазинов в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:22
2023-06-05T09:22
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Полиция задержала группу воров, которые похищали личные вещи у подвыпивших пассажиров такси, а также брендовую одежду из магазинов в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Оперативники регионального Управления уголовного розыска в результате спецоперации при содействии полиции Центрального района, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы воров, действовавших с 2020 года", - сообщает пресс-служба. В ведомстве отметили, что злоумышленники специализировались на двух видах хищений: "карманные" кражи у подвыпивших пассажиров такси и на кражах товара из сетевых магазинов одежды известных брендов. По данным городского главка МВД РФ, лидером преступной группы являлся 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Пятеро участников, в том числе 27-летняя жена лидера этой группы, занимались кражами. Ещё двое членов группы отвечали за сбыт похищенного имущества. Отрабатывая первую схему хищений, злоумышленники в вечернее и ночное время под видом частного такси подбирали на улицах граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечается, в салоне жертву, что называется, "доводили до нужной кондиции": включали печку, разрешали употреблять алкоголь. В результате, подвыпивший пассажир терял контроль над ситуацией. У него похищались деньги, гаджеты, ювелирные украшения, часы. Позже, обнаружив пропажу, потерпевший уже не мог вспомнить ни марку и номер машины, ни приметы "таксиста". Вторым способом "заработка" для участников группы были хищения товаров из сетевых магазинов одежды. Входя в торговый центр, кто-то из участников группы вел наблюдение за обстановкой, а двое других непосредственно совершали кражу. По данным ведомства, установлена причастность участников группы к 6 карманным кражам у пассажиров такси и 4 хищениям товаров из магазинов одежды. Общая стоимость похищенного составила более 600 тысяч рублей. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
https://ria.ru/20210601/vor-1735038348.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге полицейские задержали группу воров

В Петербурге полицейские задержали группу воров, грабивших пассажиров такси

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Полиция задержала группу воров, которые похищали личные вещи у подвыпивших пассажиров такси, а также брендовую одежду из магазинов в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Оперативники регионального Управления уголовного розыска в результате спецоперации при содействии полиции Центрального района, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы воров, действовавших с 2020 года", - сообщает пресс-служба.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
В Петербурге задержали трех воров-альпинистов
1 июня 2021, 09:13
В ведомстве отметили, что злоумышленники специализировались на двух видах хищений: "карманные" кражи у подвыпивших пассажиров такси и на кражах товара из сетевых магазинов одежды известных брендов.
По данным городского главка МВД РФ, лидером преступной группы являлся 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Пятеро участников, в том числе 27-летняя жена лидера этой группы, занимались кражами. Ещё двое членов группы отвечали за сбыт похищенного имущества. Отрабатывая первую схему хищений, злоумышленники в вечернее и ночное время под видом частного такси подбирали на улицах граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечается, в салоне жертву, что называется, "доводили до нужной кондиции": включали печку, разрешали употреблять алкоголь. В результате, подвыпивший пассажир терял контроль над ситуацией. У него похищались деньги, гаджеты, ювелирные украшения, часы. Позже, обнаружив пропажу, потерпевший уже не мог вспомнить ни марку и номер машины, ни приметы "таксиста".
Вторым способом "заработка" для участников группы были хищения товаров из сетевых магазинов одежды. Входя в торговый центр, кто-то из участников группы вел наблюдение за обстановкой, а двое других непосредственно совершали кражу.
По данным ведомства, установлена причастность участников группы к 6 карманным кражам у пассажиров такси и 4 хищениям товаров из магазинов одежды. Общая стоимость похищенного составила более 600 тысяч рублей. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.11.2019
В Петербурге задержали воров, пытавшихся обокрасть квартиру ветерана
27 ноября 2019, 11:08
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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