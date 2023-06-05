https://ria.ru/20230605/peskov-1876194737.html
Песков прокомментировал договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Песков прокомментировал договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - РИА Новости, 05.06.2023
Песков прокомментировал договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Россия будет исполнять общие договоренности, существующие в рамках ОПЕК+, этот формат очень важен для обеспечения стабильности на международных энергетических... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:09
2023-06-05T12:09
2023-06-05T12:32
экономика
россия
опек
цены на нефть
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия будет исполнять общие договоренности, существующие в рамках ОПЕК+, этот формат очень важен для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение организации о сокращении уровня добычи нефти."Россия является участницей этого совместного понимания. Формат продолжает свою работу, есть общие договоренности, которым, естественно, все будут следовать. Хотел бы еще добавить, что, безусловно, этот формат сохраняет свою важность и свое значение для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках", - сказал Песков.ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 миллиона баррелей в сутки.Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876110969.html
https://ria.ru/20230605/opek-1876140475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, опек, цены на нефть, дмитрий песков
Экономика, Россия, ОПЕК, Цены на нефть, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Песков о решении ОПЕК+ о сокращении добычи: Россия будет исполнять общие договоренности
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия будет исполнять общие договоренности, существующие в рамках ОПЕК+, этот формат очень важен для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение организации о сокращении уровня добычи нефти.
"Россия является участницей этого совместного понимания. Формат продолжает свою работу, есть общие договоренности, которым, естественно, все будут следовать. Хотел бы еще добавить, что, безусловно, этот формат сохраняет свою важность и свое значение для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках", - сказал Песков.
ОПЕК+ определила квоту по добыче нефти в России с 2024 года
ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 миллиона баррелей в сутки.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.
ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки и сокращении добычи