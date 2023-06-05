https://ria.ru/20230605/pens-1876292004.html

Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы

Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы - РИА Новости, 05.06.2023

Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы

Бывший вице-президент США Майк Пенс в понедельник зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах, соответствующий... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:27

2023-06-05T18:27

2023-06-05T18:49

сша

майк пенс

в мире

республиканская партия сша

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс в понедельник зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах, соответствующий документ был опубликован на сайте американского избиркома.Как передавал ранее телеканал NBC, политик официально намеревается публично объявить об этом 7 июня в ходе запланированного выступления в штате Айова, а также специального видеообращения.Теперь Пенсу предстоит побороться за лояльность американских избирателей в условиях, когда другой кандидат - бывший президент США Дональда Трамп - имеет наиболее высокие рейтинги, а нынешний губернатор штата Флорида Рон Десантис, также баллотировавшийся в президенты, пока занимает уверенное второе место.Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230603/tramp-1875906544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, майк пенс, в мире, республиканская партия сша