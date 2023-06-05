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Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы - РИА Новости, 05.06.2023
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18:27 05.06.2023 (обновлено: 18:49 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/pens-1876292004.html
Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы - РИА Новости, 05.06.2023
Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
Бывший вице-президент США Майк Пенс в понедельник зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах, соответствующий... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:27
2023-06-05T18:49
сша
майк пенс
в мире
республиканская партия сша
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс в понедельник зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах, соответствующий документ был опубликован на сайте американского избиркома.Как передавал ранее телеканал NBC, политик официально намеревается публично объявить об этом 7 июня в ходе запланированного выступления в штате Айова, а также специального видеообращения.Теперь Пенсу предстоит побороться за лояльность американских избирателей в условиях, когда другой кандидат - бывший президент США Дональда Трамп - имеет наиболее высокие рейтинги, а нынешний губернатор штата Флорида Рон Десантис, также баллотировавшийся в президенты, пока занимает уверенное второе место.Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230603/tramp-1875906544.html
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сша, майк пенс, в мире, республиканская партия сша
США, Майк Пенс, В мире, Республиканская партия США
Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы

Экс-вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы президента 2024 года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс в понедельник зарегистрировался в качестве кандидата на предстоящих в 2024 году президентских выборах, соответствующий документ был опубликован на сайте американского избиркома.
Как передавал ранее телеканал NBC, политик официально намеревается публично объявить об этом 7 июня в ходе запланированного выступления в штате Айова, а также специального видеообращения.
Теперь Пенсу предстоит побороться за лояльность американских избирателей в условиях, когда другой кандидат - бывший президент США Дональда Трамп - имеет наиболее высокие рейтинги, а нынешний губернатор штата Флорида Рон Десантис, также баллотировавшийся в президенты, пока занимает уверенное второе место.
Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий президент США Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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СШАМайк ПенсВ миреРеспубликанская партия США
 
 
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