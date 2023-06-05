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"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор

"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор - РИА Новости, 05.06.2023

"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор

Заслуженная артистка России Пелагея рассказала на своей странице в соцсети о выступлении в сербском Белграде четвертого июня на центральной площади столицы. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:54

2023-06-05T15:54

2023-06-05T15:55

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Заслуженная артистка России Пелагея рассказала на своей странице в соцсети о выступлении в сербском Белграде четвертого июня на центральной площади столицы. "Белград – удивительный. Чудесные сербские зрители, спасибо за такой горячий прием!" – написала исполнительница. Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что первый сольный концерт певицы в Сербии посетило несколько тысяч зрителей. "Несколько тысяч жителей Белграда посетили долгожданный концерт заслуженной артистки РФ Пелагеи. Это стало первым сольным выступлением исполнительницы в столице Сербии", – написала Любимова в своем телеграм-канале. Министр культуры также отметила, что на площади Республики прозвучали "лучшие песни Пелагеи". Наибольший успех среди публики имели "Сон атамана" ("Ой, то не вечер...") и "Конь". Артистка также исполнила сербскую "Тамо далеко"."Каждый номер гости встречали бурными аплодисментами", – добавила Ольга Любимова. Пользователи написали в Сети, что концерт был великолепным, а от голоса Пелагеи у многих бежали мурашки. "Великолепный был концерт! Бальзам на душу!", Я была на вашем концерте в Белграде. Восхитительно! Живой голос Пелагеи – это нечто!", "Спасибо!", "Милейшая женщина!" – написали слушатели.Пелагее удалось выступить в Сербии только со второго раза. Первоначально ее концерты были запланированы на девятое и десятое мая. Но их перенесли из-за трагических событий в стране.

https://ria.ru/20230320/asti-1859089558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

пелагея, сербия, белград (город), россия, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, ольга любимова