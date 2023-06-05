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"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор - РИА Новости, 05.06.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:54 05.06.2023 (обновлено: 15:55 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/pelageya-1876253638.html
"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор
"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор - РИА Новости, 05.06.2023
"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор
Заслуженная артистка России Пелагея рассказала на своей странице в соцсети о выступлении в сербском Белграде четвертого июня на центральной площади столицы. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:54
2023-06-05T15:55
шоубиз
пелагея
сербия
белград (город)
россия
музыка
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Заслуженная артистка России Пелагея рассказала на своей странице в соцсети о выступлении в сербском Белграде четвертого июня на центральной площади столицы. "Белград – удивительный. Чудесные сербские зрители, спасибо за такой горячий прием!" – написала исполнительница. Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что первый сольный концерт певицы в Сербии посетило несколько тысяч зрителей. "Несколько тысяч жителей Белграда посетили долгожданный концерт заслуженной артистки РФ Пелагеи. Это стало первым сольным выступлением исполнительницы в столице Сербии", – написала Любимова в своем телеграм-канале. Министр культуры также отметила, что на площади Республики прозвучали "лучшие песни Пелагеи". Наибольший успех среди публики имели "Сон атамана" ("Ой, то не вечер...") и "Конь". Артистка также исполнила сербскую "Тамо далеко"."Каждый номер гости встречали бурными аплодисментами", – добавила Ольга Любимова. Пользователи написали в Сети, что концерт был великолепным, а от голоса Пелагеи у многих бежали мурашки. &quot;Великолепный был концерт! Бальзам на душу!&quot;, Я была на вашем концерте в Белграде. Восхитительно! Живой голос Пелагеи – это нечто!&quot;, &quot;Спасибо!&quot;, &quot;Милейшая женщина!&quot; – написали слушатели.Пелагее удалось выступить в Сербии только со второго раза. Первоначально ее концерты были запланированы на девятое и десятое мая. Но их перенесли из-за трагических событий в стране.
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пелагея, сербия, белград (город), россия, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса, ольга любимова
Шоубиз, Пелагея, Сербия, Белград (город), Россия, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Ольга Любимова
"Великолепно": Пелагея впервые выступила в Сербии и произвела фурор

Певица Пелагея произвела фурор, исполнив песни на русском языке на концерте в Белграде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале "Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям" в поддержку фонда Доктора Лизы "Справедливая помощь" в клубе Stadium в Москве
Певица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям в поддержку фонда Доктора Лизы Справедливая помощь в клубе Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Заслуженная артистка России Пелагея рассказала на своей странице в соцсети о выступлении в сербском Белграде четвертого июня на центральной площади столицы.
Скриншот видео, опубликованного певицей Пелагеей
Скриншот видео, опубликованного певицей Пелагеей
Скриншот видео, опубликованного певицей Пелагеей
«
"Белград – удивительный. Чудесные сербские зрители, спасибо за такой горячий прием!" – написала исполнительница.
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что первый сольный концерт певицы в Сербии посетило несколько тысяч зрителей.
«
"Несколько тысяч жителей Белграда посетили долгожданный концерт заслуженной артистки РФ Пелагеи. Это стало первым сольным выступлением исполнительницы в столице Сербии", – написала Любимова в своем телеграм-канале.
Министр культуры также отметила, что на площади Республики прозвучали "лучшие песни Пелагеи". Наибольший успех среди публики имели "Сон атамана" ("Ой, то не вечер...") и "Конь". Артистка также исполнила сербскую "Тамо далеко".
«
"Каждый номер гости встречали бурными аплодисментами", – добавила Ольга Любимова.
Пользователи написали в Сети, что концерт был великолепным, а от голоса Пелагеи у многих бежали мурашки.
«

"Великолепный был концерт! Бальзам на душу!", Я была на вашем концерте в Белграде. Восхитительно! Живой голос Пелагеи – это нечто!", "Спасибо!", "Милейшая женщина!" – написали слушатели.

Пелагее удалось выступить в Сербии только со второго раза. Первоначально ее концерты были запланированы на девятое и десятое мая. Но их перенесли из-за трагических событий в стране.
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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ШоубизПелагеяСербияБелград (город)РоссияМузыкаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаОльга Любимова
 
 
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