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Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня - РИА Новости, 06.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:37 05.06.2023 (обновлено: 00:45 06.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ozolinya-1876318721.html
Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня
Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня - РИА Новости, 06.06.2023
Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня
На 76-м году жизни умерла латвийская актриса Лилита Озолиня, сообщил театр Дайлес. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-05T20:37
2023-06-06T00:45
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На 76-м году жизни умерла латвийская актриса Лилита Озолиня, сообщил театр Дайлес."С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня", — говорится в публикации. Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 года в Риге. С 1966-го начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, который сейчас называется театр Дайлес. Актриса снималась в кино с 1969 года, наиболее известные роли сыграла в фильмах латышского режиссера Алоиза Бренча. Большую популярность в Советском Союзе ей принесла роль Марты в телесериале 1980 года "Долгая дорога в дюнах". С 1983-го Озолиня — заслуженная артистка Латвийской ССР.
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рига, новости культуры
Культура, Рига, Новости культуры
Умерла латвийская актриса Лилита Озолиня

Актриса из "Долгой дороги в дюнах" и "Цоя" Лилита Озолиня скончалась в Латвии

© Sputnik / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктриса Лилита Озолиня
Актриса Лилита Озолиня - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Актриса Лилита Озолиня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На 76-м году жизни умерла латвийская актриса Лилита Озолиня, сообщил театр Дайлес.
«
"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня", — говорится в публикации.
Лилита Озолиня родилась 19 ноября 1947 года в Риге. С 1966-го начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, который сейчас называется театр Дайлес.
Актриса снималась в кино с 1969 года, наиболее известные роли сыграла в фильмах латышского режиссера Алоиза Бренча. Большую популярность в Советском Союзе ей принесла роль Марты в телесериале 1980 года "Долгая дорога в дюнах". С 1983-го Озолиня — заслуженная артистка Латвийской ССР.
 
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