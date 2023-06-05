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В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью

В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью - РИА Новости, 05.06.2023

В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью

Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:20

2023-06-05T18:20

2023-06-05T20:51

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию сегодня поступил сигнал о "причинении телесных повреждений" ребенку в Чечерском проезде."Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства. Позднее в ведомстве добавили, что полицейские установили подозреваемого, с ним "проводятся необходимые мероприятия". Информированный источник РИА Новости отметил, что второй участник инцидента — юноша, обливший жидкостью своего сверстника, его задержали.Московская прокуратура уточнила в Telegram-канале, что инцидент произошел на детской площадке. По данным ведомства, подросток получил "тяжелые ожоги".В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК, где его допросят.

https://ria.ru/20221018/pensionerka-1824862315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)