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В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью
В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью - РИА Новости, 05.06.2023
В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью
Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:20
2023-06-05T18:20
2023-06-05T20:51
происшествия
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россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию сегодня поступил сигнал о "причинении телесных повреждений" ребенку в Чечерском проезде."Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства. Позднее в ведомстве добавили, что полицейские установили подозреваемого, с ним "проводятся необходимые мероприятия". Информированный источник РИА Новости отметил, что второй участник инцидента — юноша, обливший жидкостью своего сверстника, его задержали.Московская прокуратура уточнила в Telegram-канале, что инцидент произошел на детской площадке. По данным ведомства, подросток получил "тяжелые ожоги".В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК, где его допросят.
https://ria.ru/20221018/pensionerka-1824862315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью
МВД сообщило о госпитализации подростка, которого облили горючей жидкостью в Москве
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, в полицию сегодня поступил сигнал о "причинении телесных повреждений" ребенку в Чечерском проезде.
«
"Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
Позднее в ведомстве добавили, что полицейские установили подозреваемого, с ним "проводятся необходимые мероприятия". Информированный источник РИА Новости отметил, что второй участник инцидента — юноша, обливший жидкостью своего сверстника, его задержали.
Московская прокуратура уточнила в Telegram-канале
, что инцидент произошел на детской площадке. По данным ведомства, подросток получил "тяжелые ожоги".
В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК, где его допросят.
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