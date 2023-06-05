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В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью - РИА Новости, 05.06.2023
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18:20 05.06.2023 (обновлено: 20:51 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ozhogi-1876289814.html
В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью
В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью - РИА Новости, 05.06.2023
В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью
Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:20
2023-06-05T20:51
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, в полицию сегодня поступил сигнал о "причинении телесных повреждений" ребенку в Чечерском проезде."Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства. Позднее в ведомстве добавили, что полицейские установили подозреваемого, с ним "проводятся необходимые мероприятия". Информированный источник РИА Новости отметил, что второй участник инцидента — юноша, обливший жидкостью своего сверстника, его задержали.Московская прокуратура уточнила в Telegram-канале, что инцидент произошел на детской площадке. По данным ведомства, подросток получил "тяжелые ожоги".В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК, где его допросят.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве подросток облил сверстника горючей жидкостью

МВД сообщило о госпитализации подростка, которого облили горючей жидкостью в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на юго-западе Москвы облил своего сверстника горючей жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, в полицию сегодня поступил сигнал о "причинении телесных повреждений" ребенку в Чечерском проезде.
«
"Предварительно установлено, что 14-летний подросток облил своего сверстника горючей жидкостью, после чего произошло воспламенение. Пострадавший госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
Позднее в ведомстве добавили, что полицейские установили подозреваемого, с ним "проводятся необходимые мероприятия". Информированный источник РИА Новости отметил, что второй участник инцидента — юноша, обливший жидкостью своего сверстника, его задержали.
Московская прокуратура уточнила в Telegram-канале, что инцидент произошел на детской площадке. По данным ведомства, подросток получил "тяжелые ожоги".
В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Подозреваемого доставили в подразделение столичного СК, где его допросят.
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