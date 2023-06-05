https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876328791.html

В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем

В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем - РИА Новости, 05.06.2023

В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем

Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T21:58

2023-06-05T21:58

2023-06-05T23:17

происшествия

нижегородская область

массовое отравление сидром в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.Он уточнил, что многие пострадавшие также попали в реанимацию, за их жизни сейчас борются врачи. По мнению экспертов, причиной массового отравления стал находившийся в составе напитков этиленгликоль.Мелик-Гусейнов также призвал жителей региона не пить алкоголь неизвестного происхождения. Он подчеркнул, что наиболее опасны разливные напитки и сидр. Министр также посоветовал не употреблять коктейли в ресторанах и в кафе, а владельцев этих заведений — уточнить происхождение напитков и их ингредиентов. Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, массовое отравление сидром в россии