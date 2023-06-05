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В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем - РИА Новости, 05.06.2023
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21:58 05.06.2023 (обновлено: 23:17 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876328791.html
В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем
В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем - РИА Новости, 05.06.2023
В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем
Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:58
2023-06-05T23:17
происшествия
нижегородская область
массовое отравление сидром в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.Он уточнил, что многие пострадавшие также попали в реанимацию, за их жизни сейчас борются врачи. По мнению экспертов, причиной массового отравления стал находившийся в составе напитков этиленгликоль.Мелик-Гусейнов также призвал жителей региона не пить алкоголь неизвестного происхождения. Он подчеркнул, что наиболее опасны разливные напитки и сидр. Министр также посоветовал не употреблять коктейли в ресторанах и в кафе, а владельцев этих заведений — уточнить происхождение напитков и их ингредиентов. Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки.СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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происшествия, нижегородская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Нижегородская область, Массовое отравление сидром в России
В Нижегородской области умерли несколько человек от отравления алкоголем

В Нижегородской области выявили первые случаи отравления контрафактным алкоголем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Несколько человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.
Он уточнил, что многие пострадавшие также попали в реанимацию, за их жизни сейчас борются врачи. По мнению экспертов, причиной массового отравления стал находившийся в составе напитков этиленгликоль.
Мелик-Гусейнов также призвал жителей региона не пить алкоголь неизвестного происхождения. Он подчеркнул, что наиболее опасны разливные напитки и сидр. Министр также посоветовал не употреблять коктейли в ресторанах и в кафе, а владельцев этих заведений — уточнить происхождение напитков и их ингредиентов.
Сейчас известно о 16 случаях отравления сидром, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области. Также врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, они находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства "Мистер Сидр".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию этой торговой марки.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения. Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
Вчера, 12:17
 
ПроисшествияНижегородская областьМассовое отравление сидром в России
 
 
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