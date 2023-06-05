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Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления - РИА Новости, 05.06.2023
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17:19 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html
Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления
Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления - РИА Новости, 05.06.2023
Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления
Роспотребнадзор после массового отравления сидром перечислил основные признаки алкогольного отравления, среди них тошнота, головокружение, боли в животе,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:19
2023-06-05T17:19
происшествия
ульяновская область
самарская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор после массового отравления сидром перечислил основные признаки алкогольного отравления, среди них тошнота, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль, говорится в телеграм-канале ведомства. В настоящее время известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области. Кроме того, в настоящее время врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). "Признаками алкогольного отравления и его суррогатами бывают: тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль", - сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велик был объём выпитого, уточнили в ведомстве. При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу, отметили в Роспотребнадзоре. Для предупреждения отравлений не следует покупать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, с рук, а также через интернет, советуют в ведомстве. Кроме того, нельзя приобретать продукцию без акцизных марок, плохо закрытые бутылки, содержащие осадок и посторонние включения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html
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происшествия, ульяновская область, самарская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Ульяновская область, Самарская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России
Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления

Роспотребнадзор назвал признаки алкогольного отравления: тошнота, дурнота, боли в животе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор после массового отравления сидром перечислил основные признаки алкогольного отравления, среди них тошнота, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль, говорится в телеграм-канале ведомства.
В настоящее время известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области. Кроме того, в настоящее время врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
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"Признаками алкогольного отравления и его суррогатами бывают: тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль", - сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велик был объём выпитого, уточнили в ведомстве.
При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу, отметили в Роспотребнадзоре.
Для предупреждения отравлений не следует покупать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, с рук, а также через интернет, советуют в ведомстве.
Кроме того, нельзя приобретать продукцию без акцизных марок, плохо закрытые бутылки, содержащие осадок и посторонние включения, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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ПроисшествияУльяновская областьСамарская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в России
 
 
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