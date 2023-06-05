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Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка - РИА Новости, 05.06.2023
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14:56 05.06.2023 (обновлено: 14:57 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876240369.html
Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка
Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка - РИА Новости, 05.06.2023
Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка
Шестнадцатилетняя сирота, распивавшая со старшей сестрой напиток "Мастер Сидр", попала в реанимацию в тяжелом состоянии в городе Димитровграде Ульяновской... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:56
2023-06-05T14:57
происшествия
ульяновская область
новокуйбышевск
самара
алексей русских
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетняя сирота, распивавшая со старшей сестрой напиток "Мастер Сидр", попала в реанимацию в тяжелом состоянии в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные, после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области. "Ульяновскими следователями проводится доследственная проверка по размещенному в СМИ сообщению об отравлении 16-летней сироты алкогольным напитком... Предварительно установлено, что в период с 3 по 4 июня 2023 года 16-летняя девушка-сирота, проживающая в Димитровграде с родной 25-летней сестрой, распивала пивной напиток "Мистер Сидр" со своей родственницей, позже она была госпитализирована с диагнозом "отравление неустановленным веществом". На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html
https://ria.ru/20180704/1523932618.html
ульяновская область
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происшествия, ульяновская область, новокуйбышевск, самара, алексей русских, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Новокуйбышевск, Самара, Алексей Русских, Следственный комитет России (СК РФ)
Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка

В Ульяновской области 16-летняя девочка попала в реанимацию, отравившись сидром

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетняя сирота, распивавшая со старшей сестрой напиток "Мастер Сидр", попала в реанимацию в тяжелом состоянии в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные, после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.
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"Ульяновскими следователями проводится доследственная проверка по размещенному в СМИ сообщению об отравлении 16-летней сироты алкогольным напитком... Предварительно установлено, что в период с 3 по 4 июня 2023 года 16-летняя девушка-сирота, проживающая в Димитровграде с родной 25-летней сестрой, распивала пивной напиток "Мистер Сидр" со своей родственницей, позже она была госпитализирована с диагнозом "отравление неустановленным веществом". На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
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ПроисшествияУльяновская областьНовокуйбышевскСамараАлексей РусскихСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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