https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876240369.html

Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка

Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка - РИА Новости, 05.06.2023

Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя девочка

Шестнадцатилетняя сирота, распивавшая со старшей сестрой напиток "Мастер Сидр", попала в реанимацию в тяжелом состоянии в городе Димитровграде Ульяновской... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:56

2023-06-05T14:56

2023-06-05T14:57

происшествия

ульяновская область

новокуйбышевск

самара

алексей русских

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетняя сирота, распивавшая со старшей сестрой напиток "Мастер Сидр", попала в реанимацию в тяжелом состоянии в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные, после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области. "Ульяновскими следователями проводится доследственная проверка по размещенному в СМИ сообщению об отравлении 16-летней сироты алкогольным напитком... Предварительно установлено, что в период с 3 по 4 июня 2023 года 16-летняя девушка-сирота, проживающая в Димитровграде с родной 25-летней сестрой, распивала пивной напиток "Мистер Сидр" со своей родственницей, позже она была госпитализирована с диагнозом "отравление неустановленным веществом". На данный момент пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html

https://ria.ru/20180704/1523932618.html

ульяновская область

новокуйбышевск

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ульяновская область, новокуйбышевск, самара, алексей русских, следственный комитет россии (ск рф)