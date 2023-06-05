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В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков" - РИА Новости, 05.06.2023
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09:48 05.06.2023 (обновлено: 16:32 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/osobennost-1876166016.html
В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков"
В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков" - РИА Новости, 05.06.2023
В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков"
Российские войска используют против ВСУ смертельные термобарические боеголовки, наносящие противнику огромный ущерб, написал обозреватель Харрисон Касс в статье РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:48
2023-06-05T16:32
технологии
украина
тос-1а "солнцепек"
в мире
вооруженные силы рф
сша
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские войска используют против ВСУ смертельные термобарические боеголовки, наносящие противнику огромный ущерб, написал обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", развернутые на Украине российскими силами против ВСУ, используют снаряды, способные вызвать высокотемпературный взрыв, указал журналист.&quot;Отличительной особенностью термобарической боеголовки является то, что она почти полностью состоит из топлива. Поэтому этот вид оружия более мощный, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса&quot;, — отметил Касс.Эти снаряды смертельно опасны, если их использовать для ударов по туннелям, зданиям, окопам или траншеям, утверждает обозреватель, а взрывная волна длится дольше, чем при обычном взрыве.
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
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технологии, украина, тос-1а "солнцепек", в мире, вооруженные силы рф, сша
Технологии, Украина, ТОС-1А "Солнцепек", В мире, Вооруженные силы РФ, США
В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков"

19FortyFive назвал термобарические снаряды главной особенностью ТОС-1А "Солнцепек"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские войска используют против ВСУ смертельные термобарические боеголовки, наносящие противнику огромный ущерб, написал обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", развернутые на Украине российскими силами против ВСУ, используют снаряды, способные вызвать высокотемпературный взрыв, указал журналист.
«

"Отличительной особенностью термобарической боеголовки является то, что она почти полностью состоит из топлива. Поэтому этот вид оружия более мощный, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса", — отметил Касс.

Эти снаряды смертельно опасны, если их использовать для ударов по туннелям, зданиям, окопам или траншеям, утверждает обозреватель, а взрывная волна длится дольше, чем при обычном взрыве.
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ТехнологииУкраинаТОС-1А "Солнцепек"В миреВооруженные силы РФСША
 
 
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