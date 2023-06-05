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В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков"
В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков" - РИА Новости, 05.06.2023
В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков"
Российские войска используют против ВСУ смертельные термобарические боеголовки, наносящие противнику огромный ущерб, написал обозреватель Харрисон Касс в статье РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:48
2023-06-05T09:48
2023-06-05T16:32
технологии
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тос-1а "солнцепек"
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сша
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские войска используют против ВСУ смертельные термобарические боеголовки, наносящие противнику огромный ущерб, написал обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", развернутые на Украине российскими силами против ВСУ, используют снаряды, способные вызвать высокотемпературный взрыв, указал журналист."Отличительной особенностью термобарической боеголовки является то, что она почти полностью состоит из топлива. Поэтому этот вид оружия более мощный, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса", — отметил Касс.Эти снаряды смертельно опасны, если их использовать для ударов по туннелям, зданиям, окопам или траншеям, утверждает обозреватель, а взрывная волна длится дольше, чем при обычном взрыве.
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
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технологии, украина, тос-1а "солнцепек", в мире, вооруженные силы рф, сша
Технологии, Украина, ТОС-1А "Солнцепек", В мире, Вооруженные силы РФ, США
В США восхитились главной особенностью "Солнцепеков"
19FortyFive назвал термобарические снаряды главной особенностью ТОС-1А "Солнцепек"