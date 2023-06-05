https://ria.ru/20230605/opek-1876140475.html

ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки и сокращении добычи

ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки и сокращении добычи - РИА Новости, 05.06.2023

ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки и сокращении добычи

ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T02:32

2023-06-05T02:32

2023-06-05T02:53

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ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. ОПЕК+ по итогам заседания в воскресенье объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 миллиона баррелей в сутки, однако, те страны, за счет которых объявлено об этом сокращении и так добывают нефть ниже своих квот, поэтому новые корректировки, по всей видимости, объявлены только "на бумаге". ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. При этом некоторые страны ОПЕК+, в частности из Африки, из-за естественного снижения добычи и технических моментов до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Кроме того, в начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года. Эти добровольные сокращения добычи по итогам воскресной встречи ОПЕК+ также были продлены на весь 2024 год. Где убыло, где прибылоВместо 41,856 миллиона баррелей в сутки ОПЕК+ с 2024 года обязался добывать не более 40,463 миллиона баррелей в сутки, то есть почти на 1,4 миллиона баррелей в сутки меньше. При этом целевой уровень добычи для России с 2024 года корректируется до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущего в 10,478 миллиона, то есть снижается на 650 тысяч баррелей в сутки. А целевой уровень для Саудовской Аравии остается 10,478 миллиона баррелей. Целевой уровень добычи нефти для Анголы с 1 января 2024 года составит 1,28 миллиона баррелей в сутки (-175 тысяч), Конго - 276 тысяч баррелей в сутки (-34 тысячи), Нигерии -1,38 миллиона баррелей в сутки (-362 тысячи), Экваториальной Гвинеи 70 тысяч баррелей в сутки (-51 тысяча), Азербайджана - 551 тысяча баррелей в сутки (-133 тысячи), Брунея - 83 тысячи баррелей в сутки (-14 тысяч), Малайзии - 401 тысяча баррелей в сутки (-166 тысяч), Судана - 64 тысячи (-8 тысяч). Но увеличивается квота для ОАЭ - на 200 тысяч баррелей в сутки, до 3,219 миллиона баррелей в сутки. С учетом этих корректировок, разрешенный уровень добычи сократится на 1,393 миллиона баррелей в сутки. Однако, хотя официальный уровень добычи нефти РФ не известен, по разным источникам страна давно добывает нефти меньше 10 миллионов баррелей в сутки из-за санкций Запада и необходимости перестройки логистики. Кроме того, данным майского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, Ангола в апреле добывала 1,085 миллиона баррелей в сутки, Конго - 263 тысячи, Нигерия 1,18 миллиона, Экваториальная Гвинея - 59 тысяч. Точных данных по указанным выше странам, не входящим в ОПЕК, нет, но согласно майскому докладу МЭА (не является вторичным источником ОПЕК и ОПЕК+), Азербайджан в апреле добывал 510 тысяч баррелей в сутки, остальные - вероятно также меньше своих квот на 2023 год. Таким образом, объявленная в воскресенье корректировка лишь официально приблизила официальные квоты этих стран к фактическому уровню добычи. В то же время, Саудовская Аравия объявила об еще одном крупном сюрпризе, который назвала "саудовской конфеткой" - дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки в июле сверх уже имеющихся 500 тысяч. Это решение имеет возможность дальнейшего продления, однако неясно, от чего это будет зависеть. В итоге, в июле королевство будет добывать 9 миллионов баррелей в сутки, что близко к предположительному российскому объему производства. Решение принято саудовцами как предупредительный шаг для поддержания усилий альянса ОПЕК+, направленных на достижение стабильности. Россия, в свою очередь, объяснила, что ее добровольное сокращение добычи нефти будет отсчитываться в 2024 году от согласованного в рамках нового соглашения целевого уровня добычи в 9,828 миллиона баррелей. То есть российское производство будет не более 9,328 миллиона баррелей в сутки. Как так? Нынешнее решение ОПЕК+ принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости, следует из коммюнике по итогам прошедшего заседания альянса. Как отметил саудовский министр, отвечая на вопрос о реальных фундаментальных факторах, действия альянса являются "хеджированием" рынка от возможных рисков. При этом, в отличие от объявленных "на бумаге" основных корректировок, июльское добровольное сокращение добычи Саудовской Аравии будет реальным. "Это будет один миллион баррелей нефти. Не табака, не блинчиков, или чего-то там еще", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания. Что касается России, то ее уровень добычи в июне еще будет уточняться, поскольку из-за санкций есть сложности в коммуникации со вторичными источниками информации. Бен Сальман сказал, что независимо от того, какая будет определена, в итоге, цифра добычи Россией в феврале 2023 года (новый целевой уровень по достигнутой 4 июня сделке), РФ выполнила и будет выполнять свои обязательства. "Мне ничего не остается, как доверять им, потому что мы видели, что они исполняют обещание", - сказал он. По словам министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, по добыче нефти Россией наблюдается различие в показателях независимых источников и в ОПЕК+ хотят разъяснить, в чем причина. Очень важно понимать, что это за цифры, не упрекая при этом независимые источники и учитывая российскую сторону, заявил министр. "Мы не хотим, чтобы в цифры вмешивалась политика", - отметил он. Что касается изменения квоты для самих эмиратцев, то Мазруи сообщил: "Не секрет, что уровень добычи ОАЭ гораздо ниже ее производственных возможностей, поэтому она (квота - ред.) была поднята. И я благодарю альянс за поддержку ОАЭ". Новак, в свою очередь, заявил, что у России и Саудовской Аравии не было разногласий в отношении сделки. "Это общее решение. Как вы знаете, наше соглашение действует в интересах рынка, в интересах тех стран, которые участвуют в соглашении", - рассказал российский вице-премьер. Следующее заседание всех глав делегаций ОПЕК+ также пройдет в Вене. Оно запланировано на 26 ноября.

https://ria.ru/20230604/neft-1876122349.html

https://ria.ru/20230602/tranzit-1875687979.html

https://ria.ru/20230529/neft-1874729357.html

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сухейль аль-мазруи, опек, мэа, россия, саудовская аравия, цены на нефть, оаэ, экономика