https://ria.ru/20230605/omsk-1876181532.html
Полиция исключила национальный мотив в убийстве студента в Омске
Полиция исключила национальный мотив в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 05.06.2023
Полиция исключила национальный мотив в убийстве студента в Омске
Мигранты, вопреки данным Telegram-каналов, не причастны к избиению до смерти студента Омского колледжа культуры и искусств Ильи Селиванова, рассказали РИА... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:22
2023-06-05T11:22
2023-06-05T11:22
происшествия
омск
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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Мигранты, вопреки данным Telegram-каналов, не причастны к избиению до смерти студента Омского колледжа культуры и искусств Ильи Селиванова, рассказали РИА Новости в пресс-службах полиции и прокуратуры. Информация о гибели Селиванова появилась в официальной группе Омского колледжа культуры и искусств в "ВКонтакте" 31 мая и получила в городе резонанс. В посте молодой человек назван активным участником общественной жизни "группы, колледжа, города и района". Впоследствии в комментариях под постом и ряде Telegram-каналов появилась информация, что Селиванов якобы возвращался домой и увидел, как к девушке пристает компания мигрантов. Студент якобы заступился за нее, за что был жестоко избит. В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости объяснили, не уточняя детали, что в опубликованных в Telegram-каналах постах "указана некорректная информация". Пресс-служба областного УМВД на запрос агентства также сообщила, что информация "не соответствует действительности", и пообещала позднее представить более полный комментарий. Источник РИА Новости в свою очередь уточнил, что Селиванова избили ранним утром 7 мая на улице Ленина, 14. "Подозреваемый, 2001 года рождения, задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О мигрантах, насколько мне известно, речь не идет. Подозреваемый, судя по имени, русский", - пояснил источник.
https://ria.ru/20230605/pulya-1876169356.html
https://ria.ru/20230604/draka-1876107067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Полиция исключила национальный мотив в убийстве студента в Омске
Полиция заявила, что мигранты не причастны к избиению до смерти студента в Омске
ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Мигранты, вопреки данным Telegram-каналов, не причастны к избиению до смерти студента Омского колледжа культуры и искусств Ильи Селиванова, рассказали РИА Новости в пресс-службах полиции и прокуратуры.
Информация о гибели Селиванова появилась в официальной группе Омского колледжа культуры и искусств в "ВКонтакте" 31 мая и получила в городе резонанс. В посте молодой человек назван активным участником общественной жизни "группы, колледжа, города и района".
Впоследствии в комментариях под постом и ряде Telegram-каналов появилась информация, что Селиванов якобы возвращался домой и увидел, как к девушке пристает компания мигрантов. Студент якобы заступился за нее, за что был жестоко избит.
В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости объяснили, не уточняя детали, что в опубликованных в Telegram-каналах постах "указана некорректная информация".
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Пресс-служба областного УМВД на запрос агентства также сообщила, что информация "не соответствует действительности", и пообещала позднее представить более полный комментарий.
Источник РИА Новости в свою очередь уточнил, что Селиванова избили ранним утром 7 мая на улице Ленина, 14.
"Подозреваемый, 2001 года рождения, задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О мигрантах, насколько мне известно, речь не идет. Подозреваемый, судя по имени, русский", - пояснил источник.
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