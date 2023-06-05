https://ria.ru/20230605/omsk-1876181532.html

Полиция исключила национальный мотив в убийстве студента в Омске

Полиция исключила национальный мотив в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 05.06.2023

Полиция исключила национальный мотив в убийстве студента в Омске

Мигранты, вопреки данным Telegram-каналов, не причастны к избиению до смерти студента Омского колледжа культуры и искусств Ильи Селиванова, рассказали РИА... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:22

2023-06-05T11:22

2023-06-05T11:22

происшествия

омск

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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Мигранты, вопреки данным Telegram-каналов, не причастны к избиению до смерти студента Омского колледжа культуры и искусств Ильи Селиванова, рассказали РИА Новости в пресс-службах полиции и прокуратуры. Информация о гибели Селиванова появилась в официальной группе Омского колледжа культуры и искусств в "ВКонтакте" 31 мая и получила в городе резонанс. В посте молодой человек назван активным участником общественной жизни "группы, колледжа, города и района". Впоследствии в комментариях под постом и ряде Telegram-каналов появилась информация, что Селиванов якобы возвращался домой и увидел, как к девушке пристает компания мигрантов. Студент якобы заступился за нее, за что был жестоко избит. В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости объяснили, не уточняя детали, что в опубликованных в Telegram-каналах постах "указана некорректная информация". Пресс-служба областного УМВД на запрос агентства также сообщила, что информация "не соответствует действительности", и пообещала позднее представить более полный комментарий. Источник РИА Новости в свою очередь уточнил, что Селиванова избили ранним утром 7 мая на улице Ленина, 14. "Подозреваемый, 2001 года рождения, задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". О мигрантах, насколько мне известно, речь не идет. Подозреваемый, судя по имени, русский", - пояснил источник.

https://ria.ru/20230605/pulya-1876169356.html

https://ria.ru/20230604/draka-1876107067.html

омск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омск